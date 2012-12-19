Bağış 'ahmakça" değil 'akla ziyan" demiş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de resmi temaslarda bulunan Bağış, gazetecilerin, dün GKRY'nin Dublin Büyükelçisi Michalis Stavrinos'a bir toplantıda verdiği cevaba ilişkin sorularını yanıtladı.

Bağış, GKRY'nin İrlanda'daki Büyükelçisi'nin haddini aşacak bir şekilde, Türkiye'yi küçümseyen bir tavırla, hor görerek, Türkiye'ye uluslararası anlaşmaların ve hukukun sorumluluklarını yerine getirme gibi bir takım akıllar verecek ölçüde haddini aşarak sorular sormaya kalktığını söyledi.

Bakan Bağış, "Ben de ona anlayacağı dilden, önce Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun tarihsel perspektifini anlattım. Ondan sonra diplomasinin kurallarını anlattım, sonra da hukukun gereğini anlattım. Bir kere ortada Türkiye'nin attığı adımlar var, Türkiye'ye yapılan bir takım taahhütler var ve Türkiye'nin bu attığı adımlara karşı Rum kesiminin devamlı engelleyen bir haleti ruhiyesi var" diye konuştu.

'Hangi tarafın' deyince afalladı

Rum Büyükelçisi "Kıbrıs Büyükelçisiyim" deyince, ilk olarak "Hangi tarafın" sorusunu kendisine yönelttiğini belirten Bağış, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim açımızdan Kıbrıs'ta tek devlet yok. Orada iki ayrı devlet var, iki ayrı demokratik yöntemlerle seçilmiş cumhurbaşkanı var, iki ayrı seçilmiş meclis var. Zaten o, 'Hangi tarafın' deyince bir afalladı, çünkü artık bu numaralarının dünya tarafından kabullenilmediğini ve yenilmediğini çok net bir şekilde öğrenmiş oldu."

"Madem böyle açık açık soruyorsun, bu söylediklerimi iyi not al. Bu notları da kripto haline getirip başkentine gönder, oradakiler de öğrensin ve böyle yanlış, akla ziyan işler yapmaktan vazgeçsinler" mesajını verdiğini belirten Bağış, "Herhalde notları almıştır, şimdi o notları çalışsınlar, okusunlar, belki akla ziyan hareketlerden vazgeçerler" dedi.

Rum Büyükelçiye verdiği yanıtta, İngilizce "silly" kelimesini kullandığını kaydederek, "Ben onu akla ziyan olarak çeviriyorum, kimisi ahmakça diye çevirebilir, kimisi mantık dışı diye çevirebilir. O tamamen bir yorumlama meselesidir" diye konuştu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'a dün Dublin'deki resmi temasları çerçevesinde, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Enstitüsü (IIEA) adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşma sonrasında, GKRY'nin Dublin Büyükelçisi Michalis Stavrinos, "Türkiye'nin Ankara Anlaşmasının ek protokolünden kaynaklanan sorumlulukları olduğunu" söylemişti.