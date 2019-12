-BAĞIŞ: AB'Yİ SEÇİM MALZEMESİ YAPMIYORUZ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa'da her seçimde Türkiye aleyhtarlığı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik umutları üzerinden siyaset yapmaya kalkan siyasi iradeye en güzel cevabı bu seçim döneminde Türkiye'nin verdiğini belirterek, "İktidarıyla, muhalefetiyle AB konusunu biz seçim malzemesi yapmıyoruz" dedi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ortaköy Ofisi'nde, Lizbon Antlaşması ile düzenlenen Avrupa Birliği Antlaşması ve AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın Türkçe çevirisinin tanıtımı dolayısıyla verilen resepsiyonda konuşan Bağış, AB'nin kurucu antlaşmalarını ve AB'nin bugünkü kurallarını belirleyen 120 bin sayfalık müktesebatı parça parça Türkçe'ye çevirdiklerini söyledi. Bağış, tüm bu anlaşmaların ana gövdesini oluşturan, Avrupa'nın işleyişini belirleyen AB Antlaşması ve AB'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın Türkçe tercümesinin, artık herkesin elinin altında bir referans kitabı olarak bulunacağını kaydetti. Türkiye AB'ye üye olduğu zaman bu antlaşmaların Türk hukukunun bir parçası olacağını ifade eden Bağış, "Bu çalışmayı Genel Sekreterliğimizin Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı büyük bir titizlikle hazırladı. Ben Çeviri Eşgüdüm Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bağış, kitabın, "AB nasıl işliyor, AB neye dayalı, hangi değerlerle işliyor" konularını merak eden her vatandaşın inceleyebileceği bir eser olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Ama bu kitabın lansmanından daha önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye 12 Haziran'da çok önemli bir seçime doğru giderken, bizim burada Avrupa Birliği Antlaşması'yla ilgili bir kitabın tanıtımını yapıyor olmamız, aslında AB sürecinde ne kadar ciddi olduğumuzun bir göstergesi. Dün, bütün Avrupa'da Avrupa Günü olarak kutlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Barroso Avrupa Günü'nü, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birinde kutladı. İstanbul'da kutladı. Avrupa'da her seçimde Türkiye aleyhtarlığı üzerinden, Türkiye'nin üyelik umutları üzerinden siyaset yapmaya kalkan ve kendi halkını Türkiye'ye karşı değil, aynı zamanda kendi sokaklarına karşı, kendi sokaklarındaki farklı inanç gruplarına, farklı etnik kökenli vatandaşlarına karşı dolduran siyasi iradeye belki de en güzel cevabı bu seçim döneminde Türkiye veriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle AB konusunu biz seçim malzemesi yapmıyoruz. Türkiye'nin bu kararlı durumu Avrupa'daki bazı dar vizyonlu siyasilere ve onların takipçilerine rahatsızlık verebilir, özür dilemeyeceğiz. Hoşgörü ve sevgi dili olan Türkçe ile yayınlanan bu anlaşma, AB'yi bizim daha iyi anlamamızı sağlayacak. AB'nin hangi değerlerle çalıştığını, yürüdüğünü belki biraz daha irdelememizi sağlayacak." -"REFORMLAR KONUSUNDA KARARLIYIZ"- Egemen Bağış, Mevlana'nın, "İnsanoğlu dilinin altında gizlidir/ Dil can kapısının penceresidir/ Perde kıpırdayınca, dil konuşunca sırlara ulaşılır" sözünü anımsatarak, "Biz AB'nin yarım asırlık tecrübesinden süzülen, ortaya çıkan antlaşmaları Türkçe'ye çevirip anlayabiliyoruz ama Avrupa'daki bazı dar vizyonlu siyasilerin Türkiye'yi engellemek için çok fazla dillendirmedikleri ama zihinlerinin arkasında engel üzerine engel çıkararak önümüze koydukları blokları anlamakta gerçekten zorlanıyoruz" diye konuştu. Ancak Türkiye'de reformları gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını bildiren Bağış, bugün Türkiye'de tüketilen gıdanın hijyen standardından, teneffüs edilen havanın oksijen standardına kadar, demokrasinin seviyesinden, çocukların okuldan aldığı eğitimin kalitesine kadar her alanda AB reformlarının faydasını gördüklerini ve bunun için "Durmak yok, yola devam" dediklerini kaydetti. Bağış, "Avrupa'da tedavi ihtiyacı olan bir ırkçılık, aşırı milliyetçilik, korkular, şüpheler olabilir, ama Türkiye de AB'nin antivirüsü olacaktır, onları tedavi edecektir. O bizim kendi geleneklerimizde olan, şuradan 50 metre öteye yürürseniz ister bir camiye, ister bir kiliseye, ister de bir havraya ulaşabilme imkanımız var. Ruhani temizlik değil bedensel temizlik istiyorsanız, yolun karşısında da Mimar Sinan'ın elleriyle yaptığı bir hamam var. Onun için Türkiye'nin bu havasını Avrupa'ya da taşıyacağız inşallah" dedi. Bağış, bir gazetecinin "Muhalefetin reklamlarıyla ilgili bir kıyaslama yapılıyor mu?" sorusuna "Bu muhalefetin hiçbir şeyi ile kendimizi kıyaslamıyoruz. Biz kendimizi sadece kendi başarılarımızla kıyaslıyoruz. Biz kendi rekorlarımızı kırma konusunda azimli bir siyasi hareketiz. Ben muhalefetin çok kıyaslanacak bir performansını da göremedim şu ana kadar" yanıtını verdi.