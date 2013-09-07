Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Suriye’de katliamı durduracak her türlü adımın yanında dururuz” derken, Avrupa Birliği’ni de “3 maymunu” oynamakla eleştirdi. Türkiye’nin AB üyelik sürecini de değerlendiren Bağış, “AB’ye üye olacağımıza uzaya gitmeye kalksak bu kadar yorulmazdık. Hedefimiz vizesiz Avrupa, bu anamızın ak sütü gibi helaldir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için isminin geçmesinden İstanbul’un 2020 Olimpiyat adaylığına, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinden hükümetin Suriye’yle ilgili tutumuna kadar uzanan farklı konularda Milliyet’in sorularını yanıtladı.

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un Egemen Bağış röportajı şöyle:



Suriye’ye konusunda Batı ülkelerinin, özellikle de AB’nin, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birileri maalesef hala 3 maymunu oynuyor. AB ve BM sınıfta kaldı. Türkiye orada olsaydı AB bugün bambaşka bir kurum olurdu; darbeye darbe diyen bir AB olurdu.



Suriye’ye askeri müdahale zorunlumu?

Dünyanın bu kan emiciden, bu zalimden kurtulması ve katliamın hesabını sorması gerekiyor. Elbette savaş meraklısı değiliz ama bu katliamı durduracak her türlü adımın da yanında dururuz.



Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili NATO’dan beklentileriniz nelerdir?

Türkiye’ye saldırıldığı anda NATO müdahale etmek durumundadır. Nitekim NATO Genel Sekreteri Sayın Rasmussen, Türkiye’yi koruyacağını dile getirdi. Esed’in, böyle bir hadsizliğe yeltenmesi bile Türkiye’nin misliyle vereceği cevaba hazır olması anlamına gelir. Kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın.



Suriye’ye yönelik olası bir askeri müdahalede Türkiye’nin konumu ne olur?

Hangi biçimde olursa olsun yine mazluma uzanan el olma özelliğini koruyacaktır.



Suriye için yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı? Tezkere çıkarılmasında bir sıkıntı çıkar mı?

Ekim sonuna kadar geçerli mevcut bir tezkere var. Uzatılmasında sıkıntı olacağını düşünmüyorum; hiçbir parti böylesi bir durumda Türkiye’yi manevra kabiliyetinden yoksun bırakmaya yeltenmemeli. Bunun bedeli ağır olur. CHP tezkereyi konuşarak Esed’in süresini uzatmak istiyorsa bunu mertçe beyan etsin; Kemal Bey (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) Esed’le gösterdiği mezhep dayanışmasını devam ettirecekse bunu milletimizle paylaşsın. Artık o yılanın başı ezilmek durumunda.



AB, Türkiye’nin üyeliğini oyalıyor mu?

Türkiye’ye öyle çifte standartlar uygulanıyor ki AB’ye üye olacağımıza uzaya gidelim daha kolay dedirtiyor insana. AB’ye üye olacağımıza uzaya gitmeye kalksak bu kadar yorulmazdık. Hedefimiz vizesiz Avrupa, bu anamızın ak sütü gibi helaldir.

Tarihte altın sayfa açılacak

2020 Olimpiyatları’nın hangi ülkeye verileceği belli oluyor. İstanbul’un şansı nedir?

Cumartesi (bugün) İstanbul ve Türkiye için bir altın sayfanın daha açılacağı tarihi gün bizi bekliyor. İstanbul’a birincilik yakışır. İç içe geçmiş beş halka İstanbul semalarına çok yakışacak.

Günümüzde çokça ihtiyacını hissettiğimiz dostluk ve barış gibi mefhumların olimpiyatların İstanbul’a kavuşmasıyla yeniden canlanacağına inancımız tam. Bu yüzden diyoruz ki; İstanbul’da yakılacak olimpiyat meşalesi insanları yakan değil kalpleri ısıtan ve dünyayı aydınlatan yeni sevgi kıvılcımları yayacaktır. Olimpiyatları aynı anda iki kıta üzerinde düzenleme fırsatı daha fazla heba edilmemeli. İstanbul sonuna kadar hak etti.

Başörtüsü tavrım net

Başörtülü milletvekili olabilir mi bu dönemde?

Tavrım net ve tavizsiz. Milletimiz Merve Kavakçı Hanım’a yapılanları, 2007’de Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımına yapılanları hatırlıyor. Hamdolsun o günler geride kaldı. Üniversitelerde olduğu gibi kamuda başörtüsü yasağı da kalkmalı. Vatandaşlarımız da bu konuda hukuk yollarını sonuna kadar zorlamalı.

Çözüm süreci devam ediyor

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’ın ve BDP’nin sürekli tarih veren açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tutumları çözüm sürecini zora sokuyor mu?

Çözüm süreci, tıkama girişimlerine rağmen devam ediyor. Örgütün kendi iç hesaplaşmaları çözüm sürecinin bir parçası olarak algılanmamalı.



BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Kandil’in umutları yüzde 90 azaldı’ açıklaması olmuştu...

Bulanık suda balık avlama taktiklerinden vazgeçilmeli; elimizde bir umut ölçer yok.

Talip değil matlup olurum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kulislerde isminiz konuşuluyor...

Bizde talip olmak yoktur matlup olmak vardır. Biz bir takımız ve bu takım sahaya 11 kişiyle çıkacak. Partim bana bir konuda, ‘Anketler, yoklamalar böyle sen ne diyorsun?’ diye sorarsa fikrimi söylerim. Zaten İstanbul’un bir neferiyim. Fatih 1453’te bu aziz şehri fethetti, 1994’te Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıktı. Nasıl Fatih’siz bir İstanbul tarihi yazılamazsa, Tayyip Erdoğan’sız bir İstanbul tarihi yazılamaz. İstanbul’un 2053 vizyonuna da Sayın Başbakanımız liderlik edecek, yürüyüşü en iyi götürebilecek isme İstanbul’u emanet edecektir.



Ruhban Okulu açılacak mı? Son gelişmeler nelerdir?

Şahsen Ruhban Okulu’nun açılmasını destekliyorum. Ama bu işin hızlanmasını önemseyen ve bu konuda bizi eleştirenler Batı Trakya’daki Türk azınlığın meselelerine dair de adımlar atmalı.