-Bağış: AB standartlarına çok yakınız İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bugün Avrupa Birliği standartlarına en yakın olduğumuz günleri yaşıyoruz ama daha da iyisini başaracağız. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği standartlarını yakalamak değil, onun da üstüne çıkmak'' dedi. Bağış, sayısal yayıncılığın 21. yüzyılın anahtar kavramlarından biri olduğunu belirterek, eski teknolojiyi kullananların çağın gerisinde kalmaya mahkum olduklarını, düzenlenen bu toplantının da Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarında bir ülke olma konusundaki kararlılığının göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2015 yılına kadar sayısal yayına geçmesinin sağlanması gerektiğini ifade eden Bağış, ''Artık bu tencere kapaklarından çanak anten yapma geleneklerine bir son vermemiz, küresel standartlarda teknolojiyi yakalamamız gerekiyor'' dedi. Sloganlarının ''Durmak yok, yola devam'' olduğunu ve daha çok çalışacaklarını anlatan Bağış, şöyle konuştu: ''Akıl teri ile alın terini bir araya getireceğiz. 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olması için, Atatürk'ün hayallerinin gerçekleşmesi için hep beraber daha da çok çalışıp üreteceğiz. Sorunlarımız hep beraber çözeceğiz. Buna dün de dikkat çekilmiş ama eski ilerleme raporlarında Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin listesi, işkence örnekleri vardı. Çok şükür Türkiye o günleri geride bıraktı. Bugün AB standartlarına en yakın olduğumuz günleri yaşıyoruz ama daha da iyisini başaracağız. Çünkü Cumhuriyetimizi kuran büyük önder, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak demiş, o zaman bizim hedefimiz AB standartlarını yakalamak değil, onun da üzerine çıkmak. Onları örnek almak değil, onlara örnek olmalıyız.''