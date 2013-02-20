Egemen Bağış: AB mutlaka dize gelecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu üyesi Günter Oettinger'in, "Avrupalı liderler Türkiye'nin önünde diz çökecek" sözlerini değerlendirdi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günter Oettinger'in, bazı Avrupalı liderlerin yakın gelecekte Türkiye'nin AB üyeliği için ''sürünerek Ankara'ya gidecekleri'' yönündeki sözlerine yanıt olarak, ''Sürünerek mi gelirler, diz mi çökerler bilmem. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa mutlaka dize gelecekler'' dedi.

Bağış, Oettinger'in, Brüksel'de düzenlenen bir etkinlik sırasında Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin yaptığı ve Alman Bild gazetesine yansıyan açıklamalarını değerlendirdi.

''Sürünerek mi gelirler, diz mi çökerler bilmem. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa mutlaka dize gelecekler'' ifadesini kullanan Bağış, ''Türkiye kendisine art niyetle yaklaşanları dize getirecek güce ve tezlere sahiptir. Merak etmesinler, Türkiye misafirperverdir. Kapısına geleni süründürmez, diz çöktürmez. Ama Türkiye'ye karşı çaresizlikten dizlerinde derman kalmayanlara da gerekli fizik tedaviyi uygular'' diye konuştu.

Günter Oettinger'in açıklamalarının önemli olduğunu belirten Bağış, ''Oettinger'in Avrupalı yetkilileri aklın emrine çağırması önemlidir. Umarız bu çağrı adresini bulur. 10 yıl, 20 yıl sonrasına gerek kalmadan olumsuz senaryolar boşa çıkar. Biz bunu samimi olarak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. O yüzden dimdik ayaktayız. AB de alnı ak, başı dik olarak yoluna devam etmek istiyorsa yönünü Türkiye'ye çevirsin'' dedi.

'Diz çökecekler'

Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu üyesi Oettinger, Konrad-Adenaeur Vakfı'nın Brüksel'deki etkinliğinde, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Oettinger, ''İddiaya girerim ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir bay ya da bayan Alman başbakanı, yanına Fransız mevkidaşını da alarak Ankara'ya gidecek ve Türkiye'nin önünde diz çöküp 'Arkadaşlar, bize katılın' diye ricada bulunacak'' demişti.