-BAĞIŞ: "TERÖRÜ BİTİRMEMİZDEN BİLE RAHATSIZ OLANLAR OLDU" İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biz önümüze çıkan engelleri umursamadık. Partimize karşı kurulan tuzaklara, kapatma davalarına, cumhurbaşkanlığı seçiminde kurulan tuzaklara hiçbir şekilde prim vermedik. Bu ülkede terörü bitirmemizden bile rahatsız olanlar oldu. Ama biz Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle hep beraber üzerimize düşeni yapacağız'' dedi. Bağış, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu Mesudiye Köykentliler şöleninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümünü kutladı. Yıllarca bitirilmeyen Bolu Tüneli'nin Ordu'yu Türkiye'ye bağladığını, Merzifon-Samsun kara ve sahil yolunun hızla tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Bağış, şimdi de bölgenin en çağdaş, en modern havaalanının Ordu ile Giresun arasına kurulacağını anlattı. Bağış, bir de Ordu Çevre Yolu Projesi olduğunu ifade ederek, bu yolun da Ordu'nun ilçelerine bağlantısını sağlayacağını kaydetti. ''Ordu dereleri, aksa yukarı aksa'' diye bir türkü olduğunu hatırlatan Bağış, ''Artık dereleri de yukarıya akıtmaya başladık'' diye konuştu. Bağış, Ordu'nun sadece oksijeniyle, fındığıyla ve güzel insanlarıyla, Mesudiye'nin de sadece mükemmel insanlarıyla anılmasıyla yetinmeyeceklerini belirterek, ''Ordu'muzu, Mesudiye'mizi Avrupa standartlarında medeni şehirler yapmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bu boynumuzun borcudur'' dedi. AK Parti'nin iktidarda olduğu 8,5 yıldır önlerine çıkan bütün engellere rağmen halka hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Bağış, şunları söyledi: ''Biz önümüze çıkan engelleri umursamadık. Partimize karşı kurulan tuzaklara, kapatma davalarına, cumhurbaşkanlığı seçiminde kurulan tuzaklara hiçbir şekilde prim vermedik. Bu ülkede terörü bitirmemizden bile rahatsız olanlar oldu. Bu ülkede milli birlik ve kardeşliği artırmamızdan rahatsız olanlar oldu. Ama biz Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle hep beraber üzerimize düşeni yapacağız.'' Ordu'da 7,5 yılda bin 723 derslik yaptıklarını, 2006 yılında Ordu Üniversitesini kurduklarını, 7 fakülte, 3 enstitü, 7 meslek yüksek okulu açtıklarını, 2010 yılı yatırım programına da öğrenci yurtları alındığını bildiren Bağış, ''Biz TOKİ'sinden ulaştırmasına, sağlıktan emniyete, tarımdan kültüre kadar her türlü sizlerin hizmetinizdeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur'. Biz sizin hizmetkarınız olmaktan büyük onur duyuyoruz'' dedi.