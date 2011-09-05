-Bağış: "Telif hakları için çalışıyoruz" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, ''Telif hakları konusu, AB mevzuatında üzerinde yoğunlukla çalıştığımız bir konu'' dedi. Bağış, Filmsan Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Merter Fosforoğlu ve beraberindeki heyeti, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ortaköy Ofisi'nde kabul etti. Egemen Bağış, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanat dünyasına yıllarını veren sanatçıların sorunlarını değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Özellikle, AB ülkelerindeki muadilleriyle kıyaslamasını yaptığımızda yaşadıkları sıkıntıları değerlendirme imkanımız oldu. Onların biraz olsun, hak ettikleri emeklerinin karşılığını alabilmeleri için, özellikle Telif Hakları Yasası'nda yapılabilecek bazı değişikleri gözden geçirdik. Biliyorsunuz, telif hakları konusu, AB mevzuatında yoğunlukla üzerinde çalıştığımız bir konu. Bu konuda derneğin görüşlerini aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de hemen temas kurduk, onlarla da görüşmeleri için gerekli girişimleri yaptık. (Bu sorunları nasıl çözebiliriz) ile ilgili olarak gerekli adımları atacağız. Ayrıca, kendilerine Türk sanat camiasına verdikleri katkılardan dolayı, teşekkür ediyorum.'' Fosforoğlu da bazı sanatçıların zor durumda olduğunu kaydederek, ''Bu sanatçılara zaman zaman el uzatılmasına rağmen, kalıcı olarak sorunlar çözülmedi. Bu sorunların kalıcı olarak çözülmesini, sanat dünyamız adına ve doğru Türkçemizi, doğru aile hayatımızı, doğru yaşantımızı bütün yurda yayan bu sanatçılara çok daha olanaklı birtakım imkanlar sunmayı istiyoruz. Tüm amacımız bu. Bunları sizlerin yardımıyla yapacağız'' diye konuştu.