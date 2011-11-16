-Bağış: "Kriz yaşanıyor diye süreci bırakamayız" TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin kriz içerisinde olmasının bu sürecin Türkiye'ye sağladığı fırsatların kaybolması anlamına gelmediğini söyleyerek, "Bazı Avrupa Birliği ülkeleri kriz yaşıyor diye biz bu süreci bir kenara atıp başka bir mecrada yolumuza devam edemeyiz" diye konuştu. Bağış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, AB Bakanlığı'nın ve bağlı kuruluşların 2012 yılı bütçesini sundu. Türkiye'nin AB ile 46 yıldır devam eden ilişkiyi anlatarak başlayan Bağış, Türkiye'nin AB ile müzakerelere başlamasının üzerinden altı yıl geçmesine ve Türkiye bu yolda gerekenleri yapmaya devam etmesine rağmen AB'nin akıl tutulması yaşadığı bir dönemden geçtiklerini belirtti. Bağış, "Türkiye bugün sadece AB müktesebatının gereklerini yerine getirmekle meşgul olmuyor, daha önce hiçbir ülkenin karşılaşmadığı uygulamalarla, AB'nin çifte standartlarıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor. Ne arzu ettiğimiz ne de hak ettiğimiz noktadayız" dedi. Bağış, Türkiye'ye yapılan haksızlıklar ve üyelik müzakerelerini sulandırmaya yönelik gayretlerin, gerçeklerin üzerini kapatmaya yetmediğini anlatarak, bugün bir çok Avrupalının, Türkiye'nin AB'ye üyeliği hak ettiğini teyit ettiğini bildirdi. Türkiye'nin yarın AB üyesi olacakmış gibi fasıllar üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiğine vurgu yapan Bağış, siyasi engeller nedeniyle bloke edilmiş olan 17 fasılda da Türkiye'nin bu blokajlara aldırmadan milletin beklentileri doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin AB üyeliğinin 21. Yüzyılın en önemli barış projesi olacağını ifade etti. Bağış, Türk vatandaşlarına yönelik AB tarafından uygulanan Schengen vizesinin haksız, mantıksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu her platformda AB tarafına ifade ettiklerini belirterek, AB'ye aday ülkeler arasında vize uygulanan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi ve "Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu. Türkiye'nin halihazırda 33 teknik fasıldan 13'ünü müzakerelere açtığını hatırlatan Bağış, bunlardan birinin geçici olarak kapatıldığını, geriye kalan 20 fasıldan 17'sinin AB Konseyi veya bazı üye ülkelerin siyasi nitelikli, tek taraflı engellemeleri nedeniyle bloke edildiğini ifade etti. -"AB ülkeleri kriz yaşıyor diye süreci kenara atamayız"- Bakan Bağış, AB fonları sayesinde Türkiye'nin tamamında milletin cebinden tek kuruş çıkmadan binlerce projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projelerin hepsi de milletimizin daha modern bir yaşam koşullarına sahip olmasına katkı sağlayan projeler. Dolayısıyla bugün bir kez daha görüyoruz ki Avrupa Birliği süreci Türkiye için büyük fırsatları içinde barındıran ve milletçe sahip çıkmamız gereken bir süreç. Bugün bazı Avrupa Birliği ülkelerinin kriz içerisinde olması bu sürecin Türkiye'ye sağladığı fırsatların kaybolması anlamına gelmez. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri kriz yaşıyor diye biz bu süreci bir kenara atıp başka bir mecrada yolumuza devam edemeyiz" diye konuştu. Öte yandan Van'da meydana gelen deprem felaketinin ardından AB ile "en anlamlı faslı, dayanışma faslını" açtıklarını ifade eden Bağış, Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde 4 milyon Avro'nun Van'daki depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması için aktarıldığını bildirdi.