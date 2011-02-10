-BAĞIŞ: "BERAAT KARARINA SAYGILIYIZ" ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, kendisine yumurta atan öğrencinin ilk duruşmasında beraat etmesiyle ilgili olarak, "Beraat kararı veren hakimin kararına saygı duymamız gerekir" dedi. Bugün Tv'ye açıklama yapan Bağış, beraat kararına katılsa da katılmasa da buna saygı duyduğunu, "önemli olanın, gençlerin mesajı almış olması olduğunu" söyledi. Yumurta atan genci, "özür dilerse değil, hatasını anlarsa affedeceğini söylediğini" hatırlatan Bağış, şöyle konuştu: "Burada bence hata anlaşıldı. Herkesin protestolarını AB standartlarında yapması gerektiği, şiddete bulaşmamaları gerektiği mesajı verildi." Egemen Bağış, davayı kendisinin açmadığını, "eğer kanunlar çiğnendiyse şikayetçiyim dediğini" belirterek, "Bir savcımız da kanun çiğnendiği düşüncesiyle dava açtı. Benim zarar görmediğim düşüncesiyle beraat kararı verildi" dedi. Gençlerin düşüncelerinden, eleştirilerinden herkesin yararlanacağını kaydeden Bağış, şunları kaydetti: "Gencimiz, herhangi bir şekilde ceza alsaydı ben de çok üzülürdüm. Bence maksat hasıl olmuş, Türkiye kadınbudu köfteye dönmekten kurtulmuştur." Bağış, yumurtanın değerli bir besin maddesi olduğunu belirterek, "sofralarda kalması gerektiğini" söyledi. -"ORDU BİZİM ORTAK PAYDAMIZ" Egemen Bağış, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Süheyl Batum'un orduya yönelik sözleriyle ilgili olarak da "Ordu bizim ortak paydamız, bu ülkeyi koruma görevi olan ordumuza sahip çıkmamız gerekir" diye konuştu. Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları garipsediğini belirterek, "Bu kadar halkıyla bütünleşmiş bir ordunun eleştirilebileceğini, ancak herkes için bu kadar önemli olan bir kuruma hakaret etmenin son derece ayıp olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini" dile getirdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir liste hazırlayarak, kim neyi eleştirebilir, kim neden sorumlu belirlemesi" gerektiğini kaydeden Bağış, Süheyl Batum'un "zihninin ardındakileri ortaya çıkardığını" ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, hükümete not vermesiyle ilgili olarak Bağış, "Öğretmen edasıyla not vermeye çok hevesliyse, Kemal Bey öğretmenlik yapsın" dedi. "Asıl karneyi milletimiz, 12 Haziran günü verecek" diye konuşan Bağış, şunları söyledi: "Karneleri milletimiz çok güzel verir. Çok şükür ki demokrasiyiz, vatandaşımız ödülünü de cezasını da sandığa giderek net bir şekilde veriyor. Sandıklar karne günüdür, siyasetçiler vatandaştan karnesini alırlar." Kılıçdaroğlu'na AB süreciyle ilgili bilgi notu gönderdiğini belirten Bağış, "CHP'den bugüne dek AB süreciyle ilgili tek bir somut öneri alamadığını" söyledi. -BERAAT EDEN ÖĞRENCİ- Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de izledi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çarıkcı, savunmasında, 18 Ekim 2010'da okula gittiğini, kampüsteki Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezinde (ATAUM) konferans olduğunu duyduğunu belirtti. Konferansa katılmak için ATAUM'a gittiğini bildiren Çarıkcı, şunları söyledi: ''Hükümet üyeleri geldiğinde ciddi bir sıkıyönetim hali oluyor. Konferans salonuna girmemize polis ve özel güvenlik görevlileri izin vermedi. Bu, dışarıda kalan öğrencilerde tepkiye yol açtı. Egemen Bağış konferans çıkışında protesto edildi. Yuhalayanlar, alkışlayanlar, yumurta atanlar vardı. Ben de demokratik protesto ve eleştiri hakkımı kullandım ve yumurta attım. Amacım, içeri alınmayışımıza ve hükümet üyeleri geldiğinde okuldaki sıkıyönetim haline olan tepkimi görünür kılmaktı. Egemen Bağış'ın da arasında bulunduğu bürokrat, hoca ve koruma topluluğuna doğru yumurtayı attım. Ama, Egemen Bağış'ı hedef alarak yumurta atmadım. Zaten tutanakta da belirtildiği gibi, yumurta Egemen Bağış'a isabet etmedi.'' Hakaret kastıyla hareket etmediğini söyleyen belirten Çarıkcı, ''Egemen Bağış, olayın ardından özür dilemem gerektiğini birçok yerde söyleyerek, beni suçluymuş gibi gösterdi ve zor duruma düşürdü. Bu nedenle özür dilemesi gerekenin Egemen Bağış olduğunu düşünüyorum'' ifadesini kullandı. Çarıkcı'ya destek vermek üzere adliye önünde toplanan bir grup, kararın ardından, ''Bir, iki, üç; bunlara yetmez ama, daha fazla yumurta'' sloganı attı. Çarıkcı, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''mahkemede sanık sandalyesinde tek başına olmadığını, bütün yurttaşların en temel haklarının yargılandığını'' ifade ederek, ''Bakandan özür bekliyorum'' dedi. CHP Milletvekili Sevigen de mahkemede siyaset adına üzüntü duyduğunu ifade ederek, ''Siyaset yapacaksınız, bakanlık yapacaksınız, ülke yöneteceksiniz ve haksız yere, elinde hiçbir delil olmadan bir genç kızı susturacaksınız. Bu mahkemede olmaktan büyük utanç duydum. Bir insan ve baba olarak büyük üzüntü duydum. Eğer bunları kabul etmiyorlarsa, içlerine sindiremiyorlarsa, sakın siyaset yapmasınlar. Ben, Nihal'den siyaset adına özür diliyorum, Egemen Bağış adına değil'' dedi.