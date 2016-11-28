Bağırsak kanserine karşı örnek işbirliği

Dünya genelinde 1 milyonu aşkın "Kolon ve Rektum ya da Kolorektal kanser" olarak adlandırılan kalın bağırsak kanseri hastası var. Erken evrede teşhis ve tedavi hastaların iyileşmesini sağlarken ölüm oranının yükseldiği ileri evrelerde özellikle cerrahi müdahalede uygulanan teknik hastanın yaşam süresinin uzamasında kilit önem taşıyor.

Alman bilim insanı Prof. Dr Werner Hohenberger tarafından bu alanda uygulanan cerrahi yöntem, birçok kolon kanseri hastası için umut olurken, Prof. Dr. Ayhan Kuzu hazırlanmasına öncülük ettiği eğitim DVD’leriyle bu tekniği tüm dünyadaki meslektaşlarına ulaştırmayı hedefliyor.

Ankara Üniversitesi, Alman Erlangen ve Kiel Üniversiteleri ile Leeds Üniversitesi doktorlarının yanı sıra Güney Kore, Japonya, İsveç, ABD ile İngiltere’den alanında uzman bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan eğitim setinde kolon kanseri tedavisinde en etkin sonuç veren gelişmiş teknikler yer alıyor. Bu hafta İsviçre’de yapılacak 10'uncu Avrupa Kolorektal Kongresi'nde eğitim seti 1000'den fazla katılımcıya ücretsiz dağıtılacak.

“Eğitime büyük katkı”

Projeye öncülük eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayhan Kuzu, kalın bağırsak kanseri tedavisinde sonuçları daha iyi düzeylere getirme hedefiyle yola çıktıklarını anlatırken, yaptıkları çalışmanın hekimlerin eğitime büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Kuzu, “3 adet DVD’den oluşan eğitim setinde, toplam 14 saati aşan bir sürede, kalın bağırsak kanseri tedavisinde gerekli olan anatomi, radyoloji, patoloji ve cerrahi tekniklerle ilgili içerikler, uluslararası alanda konularında lider doktorlar tarafından aktarılıyor. DVD içinde önemli bazı bölümlerde ise üç boyutlu ve iki boyutlu animasyon filmleri hazırlandı ve eğitim olabildiğince anlaşılır bir şekil izleyicilere sunuldu” dedi.

Cerrahi teknik belirleyici

Prof. Dr. Kuzu, dünyada ve Türkiye’de kalın bağırsak tedavisi sonuçlarının halen istenilen düzeyde olmadığını belirtirken, cerrahi tekniğin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Sonuçları daha iyi bir düzeye getirmek için ameliyatta uygulanacak cerrahi teknik çok önemli. Gerek kanserli bağırsak bölgesinin çıkarılması gerekse de kanserin yayılım gösterdiği lenf bezlerinin bağırsak ile birlikte geniş bir şekilde temizlenmesi ve çıkarılması şart. Bu ameliyatı yaparken uygulanacak cerrahi teknik kalın bağırsağın her bir farklı bölgesinde özellik arz ediyor.”

Alman Prof. Hohenberger öğretti

Kalın bağırsak cerrahisinde en etkili tekniği Prof. Dr. Ayhan Kuzu'ya öğreten cerrah, onkolog ve kanser araştırmacısı Alman profesör Werner Hohenberger'in eğitim projesine katkısı büyük. Erlangen Üniversitesi Cerrahi Kliniği Direktörlüğü yapmış olan Prof. Dr. Hohenberger, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde bilgilerini Türk cerrahlarla paylaşmış.

Prof. Dr. Ayhan Kuzu, bu süreci “Sayın Hohenberger bu alanda en üst düzey bilgiye sahip bilim insanlarından. Davetim üzerine üniversitemize yaptığı 3 ziyaret sırasında bize öğrettiği teknikle ülkemizde bu konuda farkındalık yarattı, desteği büyüktür” sözleriyle anlattı.

Prof. Dr. Kuzu, “Ülkemizden yetişen başarılı meslektaşlarım ve uluslararası alanda uzmanların katkısı ile hazırladığımız bu eğitici DVD’nin uluslararası bir alanda dağıtılması bizleri manevi olarak çok mutlu etmekte. Herkes kendi alanında insanlık için yararlı bir şeyler yapmaya gayret ederse daha iyi bir dünyada yaşayabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Hohenberger: “Eşsiz bir eğitim imkânı”

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Profesör Werner Hohenberger ise bağırsak kanserinin sadece Batı’da değil artan oranda dünyanın diğer bölgelerinde de en çok rastlanan kanser türlerinden olduğuna dikkat çekerken, kolon kanseri alanındaki günümüz öncüleriyle en yüksek standartlardaki tedavi yöntemlerini gösteren eğitim setinin bu bilgilerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

DVD eğitim setinin dünyada alanındaki en iyi cerrahlar tarafından hazırlandığını vurgulayan Hohenberger, bunların eşsiz bir eğitim imkânı sağladığını kaydetti.

Profesör Hohenberger, bilimin sınırları aştığını, uluslararası niteliğe sahip olduğunu söylerken, “Bilim insanları, bilgi birikimlerinin en hızlı ve en etkin şekilde dünyaya yayılmasını, olabildiğince fazla insana, hastaya ulaşmasını ister. Bu DVD’ler bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir araç ve iyi bir örnek.”

Prof. Dr. Quirke: Ölümleri azaltacak

Kolon kanseri tedavisi için hazırlanan eğitim DVD’lerine katkı sağlayanlar arasında Leeds Üniversitesi Kanser ve Patoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Philip Quirke de yer alıyor. DW Türkçe’ye konuşan Quirke, “Prof. Dr. Kuzu, bağırsak kanseri hastalarına fayda sağlamak için bu projeye öncülük etmiş, anatomi eğitiminin kalitesi açısından çığır açan bir çalışmaya imza atmıştır” dedi.

Bilimde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Quirke, “Uluslararası işbirliği, tedavi süreçlerinin hastalar yararına optimize edilmesine dönük bilgi birikiminin genişletilmesini sağlıyor. Ayrıca uluslararası işbirliği sayesinde tek başımıza kaydedebileceğimizden çok daha hızlı yol alabiliyoruz” diye konuştu. İngiliz bilim insanı, “Eğitim amaçlı bu işbirliği uzmanların birikimlerini paylaşmalarını sağlıyor. En gelişmiş konseptlerin daha çok yaygınlaşması bu sevimsiz hastalığın yol açtığı ölümleri azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Adamina: Müthiş bir örnek

Avrupa Kolorektal Kongresi’nin Bilim Komitesi üyesi Prof. Dr. Michel Adamina, DVD eğitim setini, İsviçre’de yapılacak kongrede katılımcılara ücretsiz dağıtacaklarını söylerken, bunun daha gelişmiş bir tedavinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını umut ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Adamina, “Bu eğitim setiyle kolon kanseri hastaları için daha iyi sonuçlar elde edilmesine katkı sağlanacağını umuyoruz. Bunun gerçekleşmesi halinde, bu DVD’ler, uluslararası ve disiplinler arası verimli işbirliğine müthiş bir örnek teşkil edecektir” diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Değer Akal