Bağırsağından yemek borusu yapılacak

T24 - 8 aylıkken dünyaya gelen 17 günlük Ali bebeğin yemek borusu tam oluşmadı. Bağırsağından yemek borusu yapılması için 10 kiloya gelmesi bekleniyor. O zamana kadar da karnından şırıngayla beslenecek.





Beş yıl önce evlenen Bekir (28) ve Ayfer Özköksal (22) çifti, çok istemelerine rağmen çocukları bir türlü olmayınca doktora başvurdu.



Gördüğü ilaç tedavisiyle hamile kalan Ayfer Özköksal, 8 ay önce 2 kilo 430 gram ağırlığındaki bebeği Mehmet Ali Poyraz'ı dünyaya getirdi.



17 günlük olan Mehmet Ali Poyraz'ın, doğuştan yemek borusunun tam oluşmadığı, 10 kiloya geldiğinde kalın ya da ince bağırsağından yemek borusu yapılacağı bildirildi.

Bebeğini kucağına hiç almadı



Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kuvözde tedavisine devam edilen bebeğinin başından hiç ayrılmayan anne Özköksal, 6 aylık gebeyken oğlunun hasta olduğunu öğrendiklerini söyledi.



Doğum sonrası oğlunun yemek borusunun olmadığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirten Özköksal, ''Gördüğümüz ilaç tedavisiyle evliliğimizden 5 yıl sonra dünyaya gelen bebeğimin iyileşmesini bekliyorum. Çünkü onu kucağıma hiç alamadım. 5 günlükken ameliyat geçiren oğlumun iyileşip doyasıya öpüp koklayacağım günü dört gözle bekliyorum'' dedi.

Midesinden şırıngayla besleniyor



Ameliyatı gerçekleştirecek olan hastanenin Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Selçuk Yücesan, hastalarının doğuştan yemek borusunun olmadığını kaydetti.



Bebeğe, kalın ya da ince bağırsağından yemek borusu yapılacağını dile getiren Özköksal, çocuğun 10 kiloya eriştiğinde operasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti.



Yücesan, 5 günlükken yapılan ameliyat sonrası çocuğun midesinden şırıngayla besleneceğini, hastalığın çok sık rastlanan bir durum olmadığını bildirdi.



