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Sağlık

Bağırsağından 2,5 metrelik solucan çıktı!

Konya'da bir kişinin halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede ince bağırsağından 2,5 metre uzunluğunda yassı solucan çıkarıldı

25 Temmuz 2012 14:56

Recep Çeşmeci (31), halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Çeşmeci'nin bağırsağında parazit olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla Çeşmeci'nin bağırsağından 2,5 metre boyunda yassı solucan çıkarıldı.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, yaptığı açıklamada, hastalarının kendilerine halsizlik, aralıklarla karın ağrısı şikayetiyle geldiğini söyledi.

Bunun üzerine yapılan kontroller sonrası hastanın ince bağırsağından 2,5 metre uzunluğunda yassı solucan çıkarttıklarını ifade eden Erenoğlu, ''Muhtemelen solucan, tüketilen etten oluşmuş. Bu durum hastanın bağırsağı, boşaltım sistemi ya da karaciğer-dalak gibi organlarını etkiliyordu'' dedi.

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