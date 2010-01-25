Bağırdığın dediği memuru bıçakladı

T24- Bursa'nın Karacabey ilçesinde, camdan kahvehanedeki arkadaşına seslenen polis memuru, ''sen benim üzerimden nasıl bağırırsın?'' diyen kişi tarafından bıçaklandı.





Bursa’da Karacabey Bölge Trafik İstasyonunda görevliyken, bir operasyon kapsamında açığa alındığı belirtilen polis memuru Ahmet A, arkadaşıyla buluşmak için Taşlık köyüne gitti. Kahvehanede oturan arkadaşı Ö.D'ye, camdan seslenen Ahmet A, ''Geldim, hadi çık gidelim'' dedi.



Bu sırada, camın önünde sigara içen Osman D, ''Sen benim üzerimden nasıl bağırırsın. Bu delikanlılığa yakışır mı?'' diyerek, Ahmet A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman D, cebindeki bıçakla Ahmet A'yı yaraladı.





Ahmet A, çevredeki vatandaşlar tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Osman D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.