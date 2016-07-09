Bağımsızlık yıldönümü öncesi çatışma



Güney Sudan'ın başkenti Juba'da Devlet Başkanı Salva Kiir'in konutunun dışında cuma akşamı uzun süren silahlı çatışmalar yaşandı.

Çatışma sırasında Kiir'in, Devlet Başkan Yardımcısı ve eski asi lider Riek Machar ile görüşme yaptığı kaydedildi.

Çatışmaların bilançosu konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Güney Sudan'ın başkentinde görevli bir doktor, cuma akşamı kentte yaşanan silahlı çatışmalar sonrası askerlerin hastaneye çok sayıda ceset getirdiğini kaydetti.

Kaç tane ölü olduğunu tam olarak bilmediklerini kaydeden doktor, askerlerin incelemeye izin vermediğini ancak Juba Teaching Hastanesi'nin morgunun tamamen dolduğunu söyledi.

Güney Sudan'da görevli BM misyonu yetkilileri, gece geç saatlerde kentte kontrolün yeniden sağlandığını bildirdi.

Bağımsızlığın beşinci yılı

Tam beş yıldır bağımsız bir ülke olan Güney Sudan, 9 Temmuz 2011 tarihinde dünyanın en genç ülkesi olarak tarih sayfasındaki yerini almıştı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Juba'daki çatışmaları ''alarm verici'' olarak nitelendirdi. Ban, yaptığı açıklamada, bağımsızlığın beşinci yıldönümünden tam bir gün önce yaşanan çatışmaların insanlara yönelik yeni bir ihanet olduğunu söyledi.

Hükümet birlikleri ile eski asiler (SPLA-IO) arasındaki çatışmaların, iki tarafın da barış sürecini ciddi olarak değerlendirmediklerinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Nisan ayında Juba'da bir birlik hükümeti kurulmuştu. Yaşanan iç savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 2,5 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.