Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi: AKP Batman İl Başkanı, "Kürdistan referandumunda 'Evet'i destekliyoruz" dedi

Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi, AKP Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapacağı "Bağımsızlık Referandumu"na ilişkin olarak" Biz ve bölge il başkanlıkları referandumda 'evet' i destekliyoruz" dediğini iddia etti.

KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski MAZLUM-DER Başkanı, aktivist ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi'nin ziyareti sırasında konuşan AKP Batman İl Başkanı Uçar'ın sözlerini aktardı. Gergerlioğlu, "Genel Merkez'in aksine, düşünen il başkanları tabandaki büyük isteği görüyor, görmek zorunda" yorumunda bulundu.

AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili olarak, "Oradaki kurulabilecek veya referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel Kürt devleti aynı zaman da Türkiye için bir tehdittir’’ demişti.

AKP Batman İl Başkanlığı reddetti

Öte yandan, AKP Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, referandumda "evet"i destekleyecekleri iddiasını yalanladı.

Açıklamalarının saptırıldığını savunan Uçar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve meclisin 14 Eylül'de açılacağını bildirmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda IKBY Yüksek Referandum Heyeti ile bir araya gelmişti.

Görüşmeye, IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali ile IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu yetkilileri katılmıştı.

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığı ve erteleneceği yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Yüksek Referandum Heyetinde yer alan siyasi partiler ve tarafların, siyasi kriz nedeniyle 2 yıldır toplanamayan meclisin 14 Eylül'de açılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedilmişti.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılacağını duyurmuştu.

Bu karardan sonra, Barzani'nin talimatı üzerine Yüksek Referandum Heyeti oluşturulmuş ancak IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile İslami Toplum Partisi, herhangi bir üye göndermeyerek yapılan tüm görüşmeleri boykot etmişti.

IKBY'deki siyasi krizin nedeni

IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.

Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketinden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.

Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.