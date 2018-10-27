Bağımsızlık girişiminin birinci yılında Puigdemont'tan yeni parti

Katalonya'nın bağımsızlık girişiminin başarısızlığa uğramasının üzerinden bir yıl geçti. Girişimin birinci yılında sürgündeki eski Katalan lider Carles Puigdemont'un yeni bir parti kurduğu açıklandı.

Katalonya'nın bağımsızlık girişiminin birinci yılında yeni bir parti kuruldu. Belçika'da sürgünde olan eski Katalan lider Puigdemont'un isminin "The Call" (Çağrı) olduğu belirtildi. Partinin bu akşam kuruluş kongresi düzenlemesi bekleniyor.

Yeni parti için hazırlanan tanıtım filminde, "Biz bir rüyadan değil, gerçeklikten; Katalonya Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz" denildi.

Öte yandan Katalonya'nın yeni lideri Quim Torra bağımsızlık girişiminin birinci yıldönümü vesilesiyle halka seslendi. Torra konuşmasında, "Tarihi günden bu yana geçen bir yıl dilediğimiz gibi olmadı. Ancak geriye dönüş gibi bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

27 Ekim'de Katalonya Parlamentosu tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmiş, Mariano Rajoy liderliğindeki hükümet bölgesel yönetimi görevden almıştı. Bağımsızlık isteyen çok sayıda Katalan siyasetçi tutuklanırken, Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı.

Bağımsızlık girişiminin birinci yılı nedeniyle Katalonya'nın çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.