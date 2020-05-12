Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders yanıtladı: Bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde aday olacak mı?

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Üst üste aldığı yenilgilerin ardından Demokrat Parti başkan adaylığı kampanyasına son veren Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir daha ABD başkanlığı yarışına girme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

The Washington Post'un bir sonraki seçim döneminde tekrar aday olmayı düşünüp düşünmediğini sormasının ardından Sanders, "Bence bu çok düşük bir ihtimal" diye yanıt verdi.

78 yaşındaki Sanders, "Bence bir sonraki sefer ilericilerin bayrağını başka bir adayın taşıdığını göreceksiniz" dedi.

Demokrat Parti'nin adayı olmak için uzun süre yarıştığı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'la "bazı konularda çok büyük fikir ayrılıkları olduğunu" kabul eden Sanders, "Biden, en kötü gününde Trump'ın en iyi günündeki halinden bin kat daha iyidir" dedi.

İlk eyaletlerde elde ettiği üstünlüğü koruyamayan Sanders, Demokrat Parti ön seçimlerinde Biden'ın karşısında kalan son aday adayı olmuş, ancak fark açılınca seçim kampanyasına son vermişti.

Eğer gelecek yıllarda erken seçim kararı alınmazsa ABD'de bu Kasım ayında yapılacak olandan sonraki ilk genel seçim 2024 yılında olacak.

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