Bağımsız uzmanlar Koronavirüs başlangıcıyla ilgili Çin ve DSÖ'yü eleştirdi: Daha hızlı hareket edilebilirdi

Koronavirüs salgınının kaynağına dair açıklamalar yapan bağımsız bir panel Çinli yetkililerin virüs Vuhan'da ilk ortaya çıktığı daha hızlı önlem alabileceğini belirtti ve Dünya Sağlık Örgütü'nü "uluslararası acil durum" ilan etmekte gecikmekle suçladı. ABD de Çin'den Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin Vuhan'da yapacağı incelemelerin önünü açmasını istedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark ve eski Liberya Başkanı Ellen Johnson Sirleaf liderliğinde Koronavirüs salgınını araştıran uzmanlar, bir rapor hazırladı. Raporda "Açık bir şekilde Çin'de geçen ocak ayında virüs görüldüğünde yerel ve ulusal sağlık yetkililerinin daha güçlü önlemler alabileceği görülüyor" ifadeleri yer aldı. Raporda aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) insandan insana bulaştığı tespit edilen virüsü "uluslararası acil durum" ilan etmek için 30 Ocak 2020'yi beklemesi eleştirildi.

"Küresel pandemi konusunda alarma geçecek sistem düzgün ilerlemedi" denilen raporda DSÖ'nün görevini yeterli bir şekilde tamamlamadığı belirtildi.

ABD'den Çin'e çağrı: DSÖ yetkililerinin incelemelerine yol açın

ABD'de Çin'in Vuhan kentine giden ve şu an iki haftalık karantinada olan DSÖ uzmanlarının bölgede inceleme yapmalarının yolunun açılmasını istedi. ABD, Çin'den DSÖ uzmanlarının bölgedeki sağlık çalışanları, eski hastalar ve laboratuvar ekipleriyle birebir görüşmesine izin verilmesini talep etti.