T24 LogoT24 Logo
Politika

Bağımsız Türkiye Komisyonu: Temel hak ve özgürlükler hakkındaki AB fasılı açılmalı

Bağımsız Türkiye Komisyonu: Özellikle, müzakerelerin hareketlendirilmesi ve önceden planlanmış olan bölgesel siyaset hakkındaki 22. fasıl başlatılmalıdır

21 Haziran 2013 23:27

Açık Toplum Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun Avrupalı liderlere yaptığı çağrıda, "Türkiye'deki gelişmeler ışığında temel haklar ve özgürlükler hakkındaki fasılın açılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Martti Ahtisaari, Hans van den Broek, Wolfgang Ischinger ve Albert Rohan imzasıyla yayımlanan bildiri şöyle:

 

"Geçen hafta gerçekleşen olaylar Türkiye'de sivil toplumun katılımcı demokrasi için zorluklara göğüs gerebildiğini göstermiştir. Bağımsız Türkiye Komisyonu olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini arttırması için doğru bir zamanda olduğumuza inanıyoruz. Bu hem Avrupa hem de Türkiye toplumlarının çıkarına olacaktır.

Özellikle, müzakerelerin hareketlendirilmesi ve önceden planlanmış olan bölgesel siyaset hakkındaki 22. fasıl başlatılmalıdır. Ayrıca, Türkiye'deki gelişmeler ışığında temel hak ve özgürlükler hakkındaki fasılın açılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz."

 

Bağımsız Türkiye Komisyonu

 

Bağımsız Türkiye Komisyonu, 2004 yılında, Avrupa ülkelerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, bütünleşme sürecine inanan bir grup siyasetçi ve aydın tarafından, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin tartışmaları daha rasyonel ve tarafsız olmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

ETİKETLER

avrupa birliğitürkiyetemel hak ve özgürlüklerfasılBağımsız Türkiye Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24