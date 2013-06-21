Bağımsız Türkiye Komisyonu: Temel hak ve özgürlükler hakkındaki AB fasılı açılmalı

Açık Toplum Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun Avrupalı liderlere yaptığı çağrıda, "Türkiye'deki gelişmeler ışığında temel haklar ve özgürlükler hakkındaki fasılın açılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Martti Ahtisaari, Hans van den Broek, Wolfgang Ischinger ve Albert Rohan imzasıyla yayımlanan bildiri şöyle:

"Geçen hafta gerçekleşen olaylar Türkiye'de sivil toplumun katılımcı demokrasi için zorluklara göğüs gerebildiğini göstermiştir. Bağımsız Türkiye Komisyonu olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini arttırması için doğru bir zamanda olduğumuza inanıyoruz. Bu hem Avrupa hem de Türkiye toplumlarının çıkarına olacaktır.

Özellikle, müzakerelerin hareketlendirilmesi ve önceden planlanmış olan bölgesel siyaset hakkındaki 22. fasıl başlatılmalıdır. Ayrıca, Türkiye'deki gelişmeler ışığında temel hak ve özgürlükler hakkındaki fasılın açılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz."

Bağımsız Türkiye Komisyonu

Bağımsız Türkiye Komisyonu, 2004 yılında, Avrupa ülkelerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, bütünleşme sürecine inanan bir grup siyasetçi ve aydın tarafından, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin tartışmaları daha rasyonel ve tarafsız olmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.