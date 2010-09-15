-BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU DİYARBAKIR'DA DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2010 - Aralarında eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin de bulunduğu heyet temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Açık Toplum Vakfı ve British Council işbirliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vermek amacıyla kurulan ve kamuoyunda ''Akil Adamlar' olarak da bilinen Bağımsız Türkiye Komisyonu, Diyarbakır'da temaslarda bulunuyor. Aralarında Komisyon Başkanı eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, eski İspanya Dışişleri Bakanı Marcellino Oreja Aguirre ve eski Avusturya Dışişleri müsteşarı Albert Rohan'ın da bulunduğu heyet, Diyarbakır'daki temasları kapsamında ilk olarak Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ahtisaari, meslektaşları ve kendisi için bu ziyaretin daha çok inceleme amaçlı olduğunu, cumartesi gününe kadar Türkiye'de bulunacaklarını ifade ederek, Toprak'a heyeti kabul ettiği için teşekkür etti. Vali Toprak da Bağımsız Türkiye Delegasyonu Komisyonun yaptığı çalışmaları dikkatle izlediklerini, bu konuda daha önce yapmış oldukları çalışmaları incelediğini ve bundan memnun olduğunu ifade ederek, yaptığı incelemede komisyonun görüşlerini de öğrendiğini söyledi. Açık Toplum Vakfı'nın da bu anlamdaki çalışmalarını da incelemiş olduğunu belirten Toprak, heyetin ziyareti ile önemli fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Toprak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda önemli hedefleri, çalışmaları bulunan bir ülke olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Müzakere ile ilgili önemli fasılları açılan noktada olumlu bir şekilde ilerlemektedir. Ben inanıyorum ki bu gibi özel nitelikli ve sivil toplum kaynaşmasını da sağlayan ziyaretler hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde algılanması hem de Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin algılanması konusundaki, eğer varsa ön yargıların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir aşama kaydetmektedir. Onun için özellikle sizin ziyaretinizi önemsedik. AB yolundaki Türkiye'nin çalışmalarının anlatılması ve bu sürece katkı noktasında sizin de çalışmalarınızı, katkılarınızı teşekkürle karşılıyoruz.'' Vali Toprak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlı olduğunu ifade ederek, ''Bu kararlılığı hem dünya ile entegre olma yolunda ve hem de vatandaşlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması adına bu hedefe dikkatli ve özenli bir şekilde yürümektedir'' dedi. Görüşme daha sonra basına kapalı yapıldı. Heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşecek.