T24 LogoT24 Logo
Politika

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU DİYARBAKIR'DA DİYARBAKIR (A.A)

15 Eylül 2010 15:39

-BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU DİYARBAKIR'DA DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2010 - Aralarında eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin de bulunduğu heyet temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Açık Toplum Vakfı ve British Council işbirliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vermek amacıyla kurulan ve kamuoyunda ''Akil Adamlar' olarak da bilinen Bağımsız Türkiye Komisyonu, Diyarbakır'da temaslarda bulunuyor. Aralarında Komisyon Başkanı eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, eski İspanya Dışişleri Bakanı Marcellino Oreja Aguirre ve eski Avusturya Dışişleri müsteşarı Albert Rohan'ın da bulunduğu heyet, Diyarbakır'daki temasları kapsamında ilk olarak Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ahtisaari, meslektaşları ve kendisi için bu ziyaretin daha çok inceleme amaçlı olduğunu, cumartesi gününe kadar Türkiye'de bulunacaklarını ifade ederek, Toprak'a heyeti kabul ettiği için teşekkür etti. Vali Toprak da Bağımsız Türkiye Delegasyonu Komisyonun yaptığı çalışmaları dikkatle izlediklerini, bu konuda daha önce yapmış oldukları çalışmaları incelediğini ve bundan memnun olduğunu ifade ederek, yaptığı incelemede komisyonun görüşlerini de öğrendiğini söyledi. Açık Toplum Vakfı'nın da bu anlamdaki çalışmalarını da incelemiş olduğunu belirten Toprak, heyetin ziyareti ile önemli fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Toprak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda önemli hedefleri, çalışmaları bulunan bir ülke olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Müzakere ile ilgili önemli fasılları açılan noktada olumlu bir şekilde ilerlemektedir. Ben inanıyorum ki bu gibi özel nitelikli ve sivil toplum kaynaşmasını da sağlayan ziyaretler hem Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde algılanması hem de Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin algılanması konusundaki, eğer varsa ön yargıların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir aşama kaydetmektedir. Onun için özellikle sizin ziyaretinizi önemsedik. AB yolundaki Türkiye'nin çalışmalarının anlatılması ve bu sürece katkı noktasında sizin de çalışmalarınızı, katkılarınızı teşekkürle karşılıyoruz.'' Vali Toprak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlı olduğunu ifade ederek, ''Bu kararlılığı hem dünya ile entegre olma yolunda ve hem de vatandaşlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması adına bu hedefe dikkatli ve özenli bir şekilde yürümektedir'' dedi. Görüşme daha sonra basına kapalı yapıldı. Heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24