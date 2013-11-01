'Bağımsız sinema, başarılı sinemacılar' atölyesi 4. kez açılıyor

1995 yılında bağımsız ve alternatif sinema topluluğu olarak kurulan Mezopotamya Sinema Kolektifi yılların birikim ve tecrübesini sinemaseverlerle paylaşmaya devam ediyor. 2009 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sinema atölyelerinin dördüncüsü bu yıl kasım ayının ikinci haftasında başlıyor.

Piyasa koşullarına alternatif bir sinema

Mezopotamya sinema kolektifi; sinemaseverleri, ana akım sinema sektörüne inat, kolektif çalışmalarla, ötekini merkeze alan bir anlayışla yönlendirmeyi hedefledikleri belirtildi. Ayrıca gerçekleştirilecek atölyelerde; klasik piyasa koşullarına alternatif, sinemacılarla organik bir bağ kurarak kolektif üretim kültürüyle projeler hayata geçirileceğine dair bilgiler verildi.

Yaklaşık altı ay süreceği belirtilen temel sinema atölyesi, nihayetinde öğrencilerin sinemaya dair kuramsal ve pratik pek çok konuda eğitim göreceği, bunlar arasında kamera, kurgu, senaryo yazımı, alternatif yapım ve dağıtım gibi pek çok ders de bulunmakta. Atölye dersleri son bulduktan sonra öğrencilerin yazdığı bir kısa film senaryosunun da gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Ödül alan filmlere imza atıldı

2012 yılında atölye öğrencilerinin çektiği altı kısa film ulusal ve uluslararası pek çok film festivalinde yarıştılar. Mezopotamya sinema öğrencileri tarafından çekimi yapılan “Karpuz cenneti” isimli kısa film; Antalya Altın Portakal ve Dohok uluslararası film festivallerinde en iyi kısa film ödüllerine layık görüldü. Mezopotamya sinema kolektifinin; bağımsız sinemanın başarılı sinemacılar yetiştirmesi konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Önemli isimler ders verecek

Bu yıl kasım ikinci haftasında eğitime başlayacak olan atölyede Türkiye sinemasından pek çok önemli isimin ders vereceği açıklandı. Mezopotamya sinema Atölyesinde ders verecek isimler şöyle:

Temel sinema eğitimi atölyesindeki dersler kapsamında Senaryo Yazımı / Öykülemede Biçim: Hüseyin Kuzu, Türkiye Sinema Tarihi: Zahit Atam, Ahmet Soner, Dünya Sineması / Sinemada Akımlar ve Film Çözümlemeleri: Metin Gönen, Kürt Sineması: Kazım Öz, Zahit Atam, Zeynel Doğan, Belgesel Sinema: Enis Rıza, Thomas Balkenhol, Suncem Koçer, Kazım Öz, Sinemada Brecht Estetiği: Mutlu Parkan, Anlatıda Üçüncü Yol/Biyokomünal: Kemal Orgun.

15 günde bir yapılacak seminerler kapsamında ise Yönetmen Özcan Alper, Sırrı Süreyya Önder, Yönetmen Yeşim Ustaoğlu ve yönetmen Veli Kahraman tecrübelerini ve bilgilerini öğrencilerle paylaşacak.

'Kürt sineması ve devrimci sinemaya güç katıyoruz'

Alternatif ve devrimci sinemanın önemli temsilcilerinden biri olan Kürt sinemacı Kazım Öz; Mezopotamya sinema atölyesinde gerek dersler vererek, gerekse çekilen projelerde danışmanlık yaparak, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Kazım Öz, bu proje çalışmalarıyla ilgili: “Bu atölyelerde yetişen arkadaşlarımızın tabii ki yapması gereken eğitim aldıkları kurumda bağımsız, devrimci ve alternatif sinemayı geliştirmek olmalıdır. Burası Kürt sineması ve devrimci sinemaya güç katan bir kolektiftir. Piyasa kültürüne karşı kendi değerleri ile hareket eden, deneyim ve enerjisini kendi sineması için harcayacak olan bir atölye olarak burayı planlamaktayız. Koca bir sistemin karşısında bu duruşla hareket etmek kolay değil ama başka yolumuz da yoktur. MKM Sinema Atölyesi, artık sinema yapmak hususunda daha kararlı, istekli öğrencilerle karşı karşıya ve bu potansiyelin piyasada erimesine göz yummamak adına atölyelerde yetişecek sinemacılarla projeler çerçevesinde çalışmaya karar vermiş halde. Böylece mevcut atölyeyi örgütleyerek daha verimli hale getirmek, mevcut öğrencilerle devam etmek gibi somut hedefleri var” dedi.