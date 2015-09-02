'Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi'nden 'barış' çağrısı

Ayşen Gruda, Ahmet Ümit, Belkıs Akkale, Engin Günaydın, Edip Akbayram, Haluk Bilginer, Mehmet Aslantuğ, Fazıl Say, Fırat Tanış, Teoman, Nejat İşler, Yekta Kopan, Serra Yılmaz, Sibel Alaş, Ezel Akay, Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Metin Özülkü, Cahit Berkay, Burhan Şeşen, Harun Tekin, Mabel Matiz gibi isimlerin de yer aldığı "bağımsız sanatçı inisiyatifi" bir barış bildirisi yayınlayarak "Savaşa hayır!" dedi.

Savaş hiçbir derde derman olmadı. Savaştan çare üretmeye çalışmak çaresizliği daha da derinleştiriyor.Bu beyhude çabaya gencecik canları kurban etmekten bir an önce vazgeçin” çağrısı yapılan bildiri şöyle:

“Savaşın bir sanat olarak sunulduğu ve topluma kabul ettirilmeye çalışıldığı bu günlerde her an acı haberlerle sarsılıyoruz.

Savaş ile sanatın aynı cümle içinde kullanılabilmesine tahammülümüz kalmadı. Oysa sanat, kana kan değil, cana can katan bir çabadır. Bizler, tüm duyarlı kesimleri, bu ülkeyi, bu coğrafyayı daha yaşanılır kılmak isteyen herkesi cana can katmaya, barış umudunu yeşertmeye çağırıyoruz!

Anadolu ve Ortadoğu gibi muazzam değerlerin, insanlığın tarihsel mirasının her yanından fışkırdığı bir coğrafyada canlılığı yok eden savaş ateşini harlatma değil, söndürme zamanıdır. Yangında ilk kurtarılacak olan insan hayatıdır. Gerçek sanat, ölümleri durdurmak, cana can katmaktır!

Biz aşağıda imzası bulunanlar, sanatımızı barışın olduğu bir coğrafyada icra etmek istiyoruz. Şarkımıza, sözümüze, şiirimize, romanımıza, sinemamıza ağıtları değil umutları, mutlulukları katık etmeye çalışıyoruz.

Bu toprakları gençlerin yaşamları, mutluluk ve umutlarıyla yeşeren renkli bir tabloya dönüştürmemiz gerektiğine inaniyoruz.

Savaşın hükmünü sürdürmek isteyenlere itirazımız var!

Savaşı çare veya çözüm olarak sunanlara sesleniyoruz; bu coğrafyadan savaşlar, ölüm ve gözyaşları, ağıtlar hiç eksik olmadı. Savaş hiçbir derde derman olmadı. Savaştan çare üretmeye çalışmak çaresizliği daha da derinleştiriyor. Bu beyhude çabaya gencecik canları kurban etmekten bir an önce vazgeçin!

Barış umudunu sürdüren dostlara ve tüm kamuoyuna sesleniyoruz; biz sanatçılar, barışa dair en ufak umut kırıntılarının izinden gitmeye hazırız! Barış için atılacak her adımı desteklemeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Barışı kurmak bir sanattır ve biz bu sanatın izini sürmek için yola çıkıyoruz.

Çok şey değil ihtiyacımız olanı, barışı istiyoruz!”

İmzacılar:

(Tam liste)

*Ahmet Ağaoğlu

*Ahmet Bahadır Özkoca

*Ahmet Faik Dökmeci

*Ahmet Kenan Bilgiç

*Ahmet Öğüt

*Ahmet Ümit

*Ajlan Akyüz

*Ali Aydın

*Alper Canıgüz

*Anıl Önder

*Aslı Filiz

* Aslı Şahin

*Aslı Özge

*Aslıhan Işıltan

*Asude Karayavuz

*Atilla Gündoğdu

*Aybüke Eryiğit

*Ayhan Aktaş

*Aylin Aliveren

*Ayşen Gruda

*Banu Cennetoğlu

*Baran Seyhan

*Barış Atay

*Bartu Küçükçağlayan

*Başak Çeber

*Batuhan Gülcan

*Belfu Gülra Kaba

*Belit Özükan

*Belkıs Akkale

*Belma Baş

*Beril Özortakcı

*Beste Özensoy

*Bezmi Hazal Ekşi

*Bilal Bulut

*Birsen Tezer

*Buğra Uğur

*Burak Kul

*Burcu Değirmenci

*Burcu Durmaz

*Burhan Şeşen

*Bülent Çolak

*Çağatay Çabalar

*Çağdaş Bektaş

*Cahit Berkay

*Can Başak

*Can kılcıoğlu

*Canberk Gül

*Candan Üstün

*Cansu Baş

*Cem Akalp

*Cem Altınsaray

*Ceren Aslan

*Ceren Aydın

*Ceren Şahit

*Cüneyt Uzunlar

*Çiğdem Erken

*Damla Sönmez

*Delfin Aksoy

*Deniz Akçay

*Deniz Atam

*Deniz Toygür

*Derya Durmaz

*Derya Köroğlu

*Devin Özgür Çınar

*Devrim Sarıca

*Dijle Yükselir

*Dilan Şaka

*Dilara Günaydın

*Doğa Kılcıoğlu

*Doğan Duru

*Ece Temelkuran

*Edip Akbayram

*Ediz Hafızoğlu

*Eftal Dirlik

*Elif Bilge

*Elvin İnce

*Emin Alper

*Emrah Karaca

*Emre Erkmen

*Emre Canpolat

*Emre Kınay

*Emre Yeksan

*Emre Yetim

*Ender Balkır

*Engin Günaydın

*Erdem Sakarya

*Eren Aysan

*Erhan Turan

*Erkin Hadimoğlu

*Erol Mintas

*Esra Bezen Bilgin

*Ezel Akay

*Fazıl Say

*Fehmiye Çelik

*Feride Büyükdenktaş

*Feride Çetin

*Feryal Öney

*Fırat Tanış

*Funda Alp

*Funda Ödemiş

*Gökhan Şeşen

*Gonca Vuslateri

*Güneş Duru

*Günsu Özkarar

*Güvenç Dağüstün

*Hakan Açıkalın

*Hakan Karsak

*Hakan Ummak

*Hakan Vreskala

*Haktan Pak

*Hale Tenger

*Haluk Bilginer

*Harika Uygur

*Harun Tekin

*Hasibe Eren

*Hatice Sera Tepe

*Hazal Ata

*Hazal Güvenel

*Hüseyin Karabey

*Hüseyin Turan

*Iraz Yöntem

*Işın Ünol

*İbrahim Yazıcı

*İklim Tamkan

*İlker Ayrık

*İmge Tilif

*İpek Bilgin

*İpek Duben

*İzzet Çiçek

*Jehan Barbur

*Janset

*Jülide Kural

*Kaan Müjdeci

*Kadir Cermik

*Kemal Küçükbakkal

*Kerem Fırtına

*Komet

*Koray Candemir

*Laleper Aytek

*Lusin Dink

*Levent Soy

*Mabel Matiz

*Masis Aram Gözbek

*Mehmet Aslantuğ

*Mehmet Bilal Dede

*Meltem Cumbul

*Meriç Aral

*Meriç Dönük

*Mert Fırat

*Metin Özülkü

*Miraç Küçüksaraç

*Murat Akagündüz

*Murat Düzgünoğlu

*Murat Özer

*Murat Uyurkulak

*Muzaffer Dingil

*Nadir Öperli

*Nadir Sarıbacak

*Nazlı Gürtaş

*Nazmi Karaman

*Nejat İşler

*Nejat Yavaşoğulları

*Nergis Çorakçı

*Neşe Şen

*Neslihan Yeldan

*Nesra Gürbüz

*Nida Karabol

*Nihal Koldaş

*Nihan İnan Oral

*Onur Akın

*Onur Ocaklı

*Osman Erden

*Ozan Kutlar

*Ozan Turgut

*Özcan Alper

*Özgül Sağdıç

*Özgür Emre Yıldırım

*Pelda Elhüseyni

*Pelin Esmer

*Pelin Ermiş

*Pervin Çakar

*Petek Akçakaya

*Pınar Duygu Çınar

*Ragıp Yavuz

*Reyan Tuvi

*Revna Özkurt Öner

*Seda Kırankaya

*Seda Taşpınar

*Selçuk Yöntem

*Selda Asal

*Selen Gülün

*Selen Seyven

*Selil Kasap

*Selim Demirdelen

*Sema Çağlar

*Şenay Aydemir

*Senem Demircioğlu

*Serdal Genç

*Serenad Bağcan

*Serra Yılmaz

*Sevil Demirci

*Seyhun Topuz

*Sezen Ünal

*Sezer Alemdar

*Sibel Alaş

*Simay Carlı

*Sinan Bozne

*Sinem Akar

*Sinem Aksoy

*Suavi

*Sercan Gidişoğlu

*Şevket Süha Tezel

*Taner Öngür

*Tansu Biçer

*Teoman

*Tilbe Saran

*Tolga Gürkan Gürdal

*Tolga Karaçelik

*Tolga Sağ

*Tülay Günal

*Tülin Özen

*Ufuk Toker

*Uğur Etiler

*Uğur Vardan

*Uğur Yılmaz

*Ülkemin Akbaş

*Vedat Yıldırım

*Vildan Atasever

*Volkan Topakoğlu

*Yekta Kopan

*Zeynep Akar

*Zeynep Halvaşi

*Zeynep Günsur