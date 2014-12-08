Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten medyaya yansımayan haberler için gazetecilere çağrı

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, insan hakları ve ifade özgürlüğü üzerine çalışan Londra merkezli Article 19 ile ortak bir poje başlattı. "Bilme Hakkı" başlıklı proje, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun daha etkin kullanımını hedefliyor. Altı aylık ilk aşamasının mali kaynağı Guardian Foundation tarafından sağlanacak proje kapsamında, gazetecilere "medyanın yeterince yansıtmadığını düşündükleri ya da yapılan haberlerin temel soruları cevaplamakta yetersiz kaldığına inandıkları konularda çalışma önermeleri" çağrısı yapıldı. Projede 10 gazeteciye 700'er sterlin araştırma bursu verilecek.

Bağmsız Gazetecilik Platformu P24'ün internet sitesi platform24.org'da yayımlanan projeye ilişkin açıklama ve çağrı şöyle:

"Yayın yasakları sonucu her gün fiili sansür uygulamasıyla karşı karşıya bulunan, işten çıkarma, karalama, mali ve siyasi baskılarla otosansüre zorlanan Türkiye medyası, toplumun bilgi edinme gereksinimini ne kadar karşılayabiliyor? Karar vericilerin ve kararları uygulayan bürokratik sınıfın toplum adına yürüttüğü faaliyet ne ölçüde şeffaf, dolayısıyla ne ölçüde denetlenebilir durumda?

Bu temel sorulardan yola çıkan Bilme Hakkı Projesi hem gazetecilerin hem bürokratların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu daha etkin kullanmak yönünde teşvik edilmesini ve eğitilmesini içeriyor.

P24 ve Article 19, bu projenin yürütücülüğünü iki sivil toplum kuruluşu olarak üstlenirken, çalışmanın doğrudan Türkiyeli gazetecilerin katılımıyla ilerletilmesi planlanıyor.



“Biliyor musunuz” başlıklı bir farkındalık yaratma kampanyasıyla başlayacak olan proje, bir grup gazetecinin burs karşılığında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanarak hazırlayacağı araştırmacı gazetecilik çalışmalarıyla ilerleyecek.

Katılmak isteyen meslektaşlarımızın aşağıdaki çağrı kapsamında hazırlayacakları proje tekliflerini bekliyoruz.



Gelin, bu projeyi birlikte yürütelim!



Article 19 ve P24 ortaklığında başlatılan Bilme Hakkı Projesi’ni yürütecek çekirdek gruba dahil olmak isteyen gazetecilerin, 22 Aralık’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Süreç şöyle işleyecek:



1) Katılmak isteyen gazetecilerin, Türkiye’de medyanın yeterince yansıtmadığını düşündükleri ya da yapılan haberlerin temel soruları cevaplamakta yetersiz kaldığına inandıkları konularda birer çalışma önermesi gerekiyor. Konu serbest. Kamu sağlığı, kentleşme ve çevre sorunları, kamu harcamalarının şeffaflığı, eğitim, azınlıklar ve dış politika alanlarındaki önerilere öncelik tanınacak, ancak bu alanlar dışındaki öneriler de kabul edilecek.



2) Önerilen çalışmalar matbu gazete ve dergilerin yanı sıra, internet medyası, radyo, televizyon ve multimedya dahil her ortamda yayın hedefiyle hazırlanabilecek.



3) Önerilen çalışmaların, araştırmacı gazetecilik teknikleriyle birçok kaynaktan beslenecek bir veri toplama sürecinin yanı sıra Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanarak resmî kurumlara yöneltilecek temel sorular çevresinde şekillendirilmesi esas alınacak.



4) İlgilenen gazetecilerin, çalışma konularını, araştırma yöntemlerini ve kapsamını tarif eden, kısa özgeçmişlerini içeren en çok üç A4 sayfası uzunluğundaki başvuru metinlerinde, yetkililere soracakları soruları da yazmaları gerekiyor.



5) Başvuruların 22 Aralık 2014 Pazartesi akşamına kadar info@platform24.org adresine ulaştırılmasını bekliyoruz.



6) Article 19 ve P24’ün başvuruları değerlendirmesi sonrasında, projenin çekirdek grubuna dahil edilmesi kararlaştırılan toplam 10 gazeteciye 700’er sterlin tutarında araştırma bursu verilecek. Desteklenmeye değer görülen çalışmalarla ilgili duyuru 5 Ocak 2015 Pazartesi günü yapılacak.



7) Projeye dahil olan gazeteciler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan etkin yararlanmanın yolları hakkında Şubat 2015’te Türkiyeli ve yabancı uzmanların katılacağı bir eğitim seminerine davet edilecekler. Projeye İstanbul dışından katılan gazetecilerin seminer süresince yol ve konaklama giderleri karşılanacak.



8) Gazeteciler için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan Yararlanma Kılavuzu oluşturulması, Türkiyeli bürokratların bu kanun çerçevesinde hızlı, doğru ve tatminkâr cevap verme yükümlülüğü konusunda eğitilmesi vb etkinlikler de proje kapsamında planlanıyor.



9) Projeye katılan 10 gazetecinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yetkililere sordukları sorular ve alınan/alınmayan cevaplar, Article 19 ve P24 tarafından izlenecek. Hızlı, doğru, tatminkar cevap verilmeyen sorular için alternatif bilgi edinme yollarına başvurulacak ve yasaların hak tanıdığı bütün hukuki süreçler Article 19 ve P24 tarafından kullanılarak, Bilgi Edinme Hakkı’nın hayata geçirilmesi için çalışılacak.



10) Projeye katılan gazetecilerin çalışmalarının 2015 Mayıs ayından itibaren yayınlanması hedeflenecek.