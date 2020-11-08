Bağımsız Gazetecilik Platformu: Birçok gazetecinin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde Covid-19 vakaları var

T24 Haber Merkezi

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, birçok gazetecinin de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevin'de Covid-19 vakaları olduğunu açıkladı.

"Teyitli bilgi" olduğunun altının çizildiği açıklamada şöyle denildi:

"Birçok gazetecinin de tutuklu olduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi'nde teyitli Covid-19 vakaları olduğunu öğrendik. Yetkilileri tutukluların tedavisi ve korunması için acil önlem almaya ve açıklama yapmaya davet ediyoruz."

Yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın da bulunduğu Silivri Cezaevi'nde de 45 dakikalık kapalı görüş sistemi uygulanıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada cezaevlerine girişte HES Kodu uygulamasının uygulandığını, ilk kez cezaevlerine giren tutuklu ve hükümlülerin de PCR testi yapıldıktan 14 gün sonra izolasyona tabi tutulduğunu açıklamıştı.

Ancak HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu "tıpkı dışarıda olduğu gibi cezaevlerinde de Covid-19 vakalarının arttığını" belirterek iktidarın bu konuda açıklama yapmadığına dikkati çekmişti.