'Bağımsız düşünme' yeteneğini geliştirmek için kendini ateşe verip 9. kattan atladı

Rusya’nın Novoaltaysk bölgesinde Alexander Chernikov adlı bir maceracı “bağımsız düşünce gücünü ve korkusuz davranma yeteneğini geliştirmek” için dokuz katlı bir binanın çatısından yerdeki kar yığınına atladı.

Genç, atlamadan önce bacaklarına sürdüğü benzini tutuşturarak çalışmasına bir de “görsel unsur” kattı.Hem "yeteneklerini geliştirmek" hem de "insanın yeteneklerinin sınırları olmadığını" kendine kanıtlamak için sadece üzerinde bir eşofmanla kendini yaklaşık 30 metreden aşağı bırakan gencin bu atlayıştan sonra kendini geliştirip geliştirmediği bilinmiyor, ancak akciğerlerinde ve iç organlarında meydana gelen hasar nedeniyle halen hastanede tedavi görüyor.