Bağımsız Belediye Başkan'ından Ufuk Uras'a ziyaret

ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ı, Çamlıhemşin Bağımsız Belediye Başkanı İdris Melek ziyaret etti.



TBMM'de gerçekleşen ziyarette Çamlıhemşin Belediye Başkanı Melek, seçim çalışmalarına 4 yıl önce başladıklarını belirterek, farklı görüşlere sahip Çamlıhemşin halkını bir araya getirdiklerini söyledi.



Çamlıhemşin'in bugüne kadar 8 belediye başkanı olduğunu ve hepsinin de bağımsız seçildiğini bildiren Melek, başkanlık döneminde kimseyle çatışmak değil, çalışmak istediklerini kaydetti.



ÖDP İstanbul Milletvekili Uras da Çamlıhemşin'in, Başbakanın seçim bölgesi olduğunu, kendilerinin yöre halkını her zaman destekleyeceklerini ifade ederek, "Sayın Başbakan bütün belediyelere eşit davranılacağını söylüyordu, şimdi bunu Çamlıhemşin'de test etmiş olacağız" dedi.

