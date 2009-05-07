T24 LogoT24 Logo
Politika

Bağımsız Belediye Başkan'ından Ufuk Uras'a ziyaret

07 Mayıs 2009 14:09

ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ı, Çamlıhemşin Bağımsız Belediye Başkanı İdris Melek ziyaret etti.

TBMM'de gerçekleşen ziyarette Çamlıhemşin Belediye Başkanı Melek, seçim çalışmalarına 4 yıl önce başladıklarını belirterek, farklı görüşlere sahip Çamlıhemşin halkını bir araya getirdiklerini söyledi.

Çamlıhemşin'in bugüne kadar 8 belediye başkanı olduğunu ve hepsinin de bağımsız seçildiğini bildiren Melek, başkanlık döneminde kimseyle çatışmak değil, çalışmak istediklerini kaydetti.

ÖDP İstanbul Milletvekili Uras da Çamlıhemşin'in, Başbakanın seçim bölgesi olduğunu, kendilerinin yöre halkını her zaman destekleyeceklerini ifade ederek, "Sayın Başbakan bütün belediyelere eşit davranılacağını söylüyordu, şimdi bunu Çamlıhemşin'de test etmiş olacağız" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24