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Politika

Bağımsız adayın hesapları tutmadı

Şarköy'de seçimlerden çekilmesi için para teklif edilir düşüncesiyle bağımsız belediye başkan adayı olan Günay Özler, borçları nedeniyle tutuklandı

27 Mart 2009 02:00

Şarköy'de seçimlerden çekilmesi için para teklif edilir düşüncesiyle bağımsız belediye başkan adayı olan Günay Özler, borçları nedeniyle tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde, fırıncılık yapan 42 yaşındaki Günay Özler, 29 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı oldu. Ticari hayatında verdiği çekleri ödeyememesi ve ardından başlatılan icra takibinde de ödeme taahhüdünde bulunan Bağımsız Aday Günay'a, yaptığı seçim gezilerinde seçmenler tarafından borçları hatırlatıldı. Şarköy'de son mitingi için bugün meydana çıkan Günay, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkındaki yakalama kararı vicahiye çevrildi.

Birikmiş borçları nedeniyle Şarköy Kapalı Cezaevi'ne giren Bağımsız Belediye Başkan Adayı Günay Özler, ``Seçimlerde, diğer adaylar çekilmem için para teklif ederler diye düşünmüştüm. Eğer etselerdi, kabul edip borçlarımı ödeyecektim. Böylece hapisten kurtulacaktım, ama olmadı'' dedi.

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