Bağımsız adaydı 62 oy aldı, itirazı kabul edilmeyince çıplak eylem yaptı

Şanlıurfa’da bağımsız milletvekili adayı olan Lütfi Doğru, 62 oy aldığı seçime yaptığı itiraz kabul edilmeyince soyunarak tepki gösterdi.

Taraf’ın haberine göre, Viranşehir’de yaşayan ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olan Lütfi Doğru, seçimden sadece 62 oy alınca İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Yaptığı itiraz kabul edilmeyen Doğru, aracıyla geldiği Cumhuriyet Meydanı’nda soyunarak aracının üzerine çıktı. Megafonla şaşkın bakışlar arasında kendisini izleyen kalabalığa seslenen Doğru, hakkının yenildiğini öne sürdü. Doğru, hakkının verilmemesi durumunda, her gün benzer eylemlerini sürdüreceğini belirterek “Hakkımı verin, yoksa sizi dünyaya rezil ederim” dedi.

Polis ikna etti

Soğuk havaya rağmen üstünü çıkaran Doğru, zaman zaman ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat eylemini sürdüren Doğru, polisler tarafından ikna edilerek aracın üstünden indirildi.