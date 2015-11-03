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Politika

Bağımsız aday İbrahim Tatlıses’e memleketi Şanlıurfa’dan kaç oy çıktı?

Tatlıses, “Bana oy vermeyin” demişti

03 Kasım 2015 11:07

7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesinde memleketi Şanlıurfa’da AKP’den milletvekilliği aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses bu kez bağımsız aday olmuştu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştükten sonra adaylığını çektiğini duyuran Tatlıses’e Şanlıurfa’da 100 oy çıktı.

Radikal’in haberine göre, AKP’den aday olamayınca 1 Kasım’da Şanlıurfa’dan bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses daha sonra adaylığını geri çektiğini duyurdu. “Silahların gölgesi altında siyaset yapmayacağım. Oy pusulalarında ismimi görüp sakın basmayın, bana oy vermeyin” diye uyaran Tatlıses’in uyarısı işe yaramadı. Tatlıses Şanlıurfa’dan 100 oy aldı. 

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