-BAĞIMSIZ ADAY BAŞVURU ÜCRETİNE İTİRAZ ETTİ HATAY (A.A) - 13.04.201 - Hatay'da, genel seçimlere bağımsız aday olarak girmek isteyen gazeteci Nihat Taşkın, 7 bin 734 TL olan başvuru ücretini yüksek bularak, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiğini bildirdi. Taşkın, yaptığı açıklamada, daha önceki dönemlerde 446 TL olan bağımsız milletvekilliği adaylığı başvuru ücretinin bu dönemde 7 bin 734 TL'ye çıkartılmasının haksızlık olduğunu söyledi. Siyasi partilerin seçim çalışmaları için devlet desteği gördüğünü ancak bağımsız adayların böyle bir imkanının bulunmadığını belirten Taşkın, ''Başvuru ücretinin yükseltilmesi demokrasiye ve seçilme hakkıma vurulmuş bir darbedir. İstenilen aşırı ücret, kişilerin seçme ve seçilme hakkına set koymuştur. Bu çifte standart uygulamanın düzeltilmesini ve hukukçuların bu hassas olayla yakından ilgilenmeleri bekliyoruz'' dedi.