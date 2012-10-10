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Bağımlılıktan kurtulana Umre bedava!

Gebze Müftülüğü bağımlılığından kurtulmak için tedavi görenleri, 'Umre' ile ödüllendirilecek

10 Ekim 2012 11:38

Gebze Müftülüğü, 4 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Madde bağımlılığından kurtulan gençler ve bu yolda destek olan imamlar ücretsiz Umre'ye gönderilecek.

Gebze Müftülüğü tarafından başlatılan 'Tut Elimden Sosyal Din Projesi' kapsamında madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görenler, 'Umre' ile ödüllendirilecek.

Gebze Müftüsü Şükrü Balkan, düzenlediği basın toplantısında, bütün camiler ve Kur'an kurslarındaki din görevlileriyle birlikte büyük bir ekip ve aile olarak sosyal bir din hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Gebze Müftülüğü olarak ''Kimse mahrum kalmasın'' ilkesiyle 4 proje hazırladıklarını ifade ederek, birinci projelerinin madde bağımlılarına yönelik olduğunu dile getirdi.

Balkan, 'Tut Elimden Sosyal Din Projesi' ile madde bağımlılarını tedavi etmeyi ve topluma kazandırmayı hedeflediklerini anlatarak, proje kapsamında Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 3 madde bağımlısı gencin tedavisine başlandığını bildirdi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle belirlenen 22 kişinin, iki yıllık proje çerçevesinde tedavi görmesini hedeflediklerini belirten Balkan, ''Bir kişinin tedavi süreci olan 25 bin lira ücreti esnaf ve iş adamları ile sponsorların katkılarıyla temin edilecek. 3 genç, yıl içinde 28 gün hastanede tedavi görecek. Bir yıl boyunca, rehabilitasyon sürecinde, mahallesindeki imamlar tarafından takip altına alınacak'' dedi.

Balkan, tedaviye tam anlamıyla cevap verenleri, kendilerine destek olan imamlarla birlikte umreye göndererek ödüllendireceklerini vurgulayarak, Gebze'de 224, çevre ilçelerde dahil olmak üzere 400'e yakın madde bağımlısının bulunduğunu ifade etti.

İkinci proje
İşitme engellilere yönelik projede, geçen yıl 25 işitme engelli kadına din eğitimi verildi.

Üçüncü proje
Roman vatandaşların bulunduğu mahallelerde muhtar ve imamlarla birlikte kahvehane sohbetleri... Romanlar Derneği'nden 13 yaş olan evlilik yaşının 18'e çıkartılması istendi.

Dördüncü proje
Yatağa bağımlı yaşayan hastalara yönelik Fatih Devlet Hastanesi ile ortak çalışmada, biri kadın iki din görevlisi hastanelerde ve evlerde yatağa bağımlı yaşayan hastalara moral ziyaretleri yapacak.

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