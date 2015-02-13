Bağımlılık tedavisi görenlerin sayısı 6 yılda 7 kat arttı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun açıkladığı verilere göre, 2007 yılında 38 bin 61 olan madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısı, 2013’te 7 kat artarak 258 bin 441’e çıktı. Müezzinoğlu’nun, 2014 yılına ilişkin rakamları vermemesi dikkat çekti.

Zaman'dan Habib Güler'in haberine göre, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün alkol bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin soru önergesine verdiği cevapta, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri'nin (AMATEM) faaliyetlerini anlattı. Türkiye genelinde 33 tedavi merkezi bulunduğunu belirten Müezzinoğlu, bunlardan 21'inin Sağlık Bakanlığı, 12'sinin ise üniversite ve özel sektör bünyesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Alkol ve uyuşturucu bağımlılarının bu merkezlerde ortalama 21 gün yatılı olarak tedavi edildiklerini kaydederken, yıllara göre bu merkezlerde tedavi olan hasta sayısını da paylaştı. 2007'de 38 bin 61 olan bu rakam, her yıl katlanarak 2013'te 258 bin 441'e ulaştı.

Madde kullananların 5'te 1'i çocuk

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2014 rakamlarına ise yer vermezken, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısı 276 bin. Bunların 50 bini çocuk.

İstanbul, çocukların madde bağımlılığı konusunda iller arasında yine başı çekiyor. Madde bağımlısı 50 bin çocuğun 40 bini İstanbul'da yaşıyor. Cezaevlerinde bulunan 152 bin hükümlü ve tutuklunun yüzde 35'i de madde kullanma ve satma suçunda gözaltına alındı.