Bağımlılık ölçen uygulama



Pek çok genç, cep telefonunu neredeyse hiç elinden düşürmüyor. Büyük çoğunluğunun akıllı telefonu var ve telefonlarında internette sörf yapıp, arkadaşlarıyla mesajlaşabiliyor ya da oyun oynayabiliyorlar. Çoğu kullanıcı cep telefonunu sadece uyurken ya da ders arasında kapalı tutuyor.

Almanya'nın Bonn kentinden araştırmacılar, bağımlılık tehdidi söz konusu olduğunda kullanıcıyı uyaracak bir uygulama geliştirdi. “Menthal” adı verilen uygulama kişinin davranışlarını ölçüp kontrol edebilmesi için ücretsiz olarak indirilebilecek.

Bilim insanlarının gözlemlerine göre, çoğu kullanıcı cep telefonunda geçirdiği zamanın farkına varamıyor. Yapılan bir pilot çalışmada Bonn Üniversitesi psikolog ve bilgisayar bilimcilerinden oluşan bir araştırma ekibi, altı haftalık bir süreç boyunca 50 öğrencinin davranışlarını takip etti. Sonuca göre, ortalama bir kullanıcı her 12 dakikada bir akıllı telefonunu aktive etti.

Araştırma yöneticilerinden psikolog Dr. Christian Montag, sonuçları “korkunç” olarak nitelendirdi. Cep telefonunun günde 80 kez kullanıldığını kaydeden Montag, deneklerin dörtte birinin cep telefonunu günde iki saatten fazla kullandığına dikkat çekti. Montag bilişim profesörü Alexander Markowetz ve diğer bilim insanlarıyla birlikte Methal adındaki uygulamayı geliştirdi. Uygulama, akıllı telefonun ne kadar sıklıkla ve ne zaman aktif olduğunu ve hangi uygulama ve hizmetlerin kullanıldığını ortaya koyuyor.

Sürekli erişilebilir olmak isteyen gençler, özellikle Facebook ve kısa mesaj servisi Whatsapp'i oldukça sık kullanıyor. Bonn Üniversitesi'nin çalışmasında da Whatsapp adlı uygulama kullanım sıklığında Facebook ve oyunlardan önde geldi.

Ancak Menthal adlı uygulama sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabiliyor.