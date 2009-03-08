Bağımlılık ile mücadele evlerden başlıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, "0-6 yaş grubu çocukların psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi" programı ile 6 yaşa kadar olan çocukların evlerine, ailelerine gidildiğini söyleyerek, "Burada aile ile görüşülüyor. Eğer alkol ve sigara kullanımı varsa o konuda eğitim verilerek, çocuğun bundan etkilenebileceği anlatılıyor" dedi.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, bağımlılık ile mücadele konusunda "0-6 yaş grubu çocukların psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi programı"na ilişkin bilgi verdi. Buzgan, programın çocukları aileleriyle bir bütün olarak göz önüne aldığını belirterek "Anne ve babalarının sigara, alkol kullanımını tespit eden, zararları konusunda da bilgilendirmeler yapan bir program. Çünkü anne ve babadan gören çocuk daha sonra kullanıcı olabiliyor" dedi.



Ev ev dolaşılıyor



Buzgan, şu anda 40 ilde sağlık ocaklarında da uygulanan bu programın yıl içinde tüm illerde destekleneceğini bildirdi. Özellikle Bursa ve Kahramanmaraş'ın bu konuda oldukça başarılı olduğunu ifade eden Buzgan şunları söyledi: "6 yaşa kadar olan çocukların evlerine, ailelerine de gidiliyor. Eve gidildiğinde ayrıca ailenin psiko-sosyal durumunu ortaya koyan anketler de yapılıyor, aile ile görüşülüyor. Eğer alkol ve sigara kullanımı varsa o konuda eğitim verilmeye çalışılıyor. Çocuğun bundan etkilenebileceği söyleniyor. Öte yandan, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi düşükse sosyal yardımlaşma vakfı başta olmak üzere oraya ekonomik olarak yardım yapılması süt, gıda yardımı tarzında çalışmalar yapılıyor."

