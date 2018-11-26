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Bağımlılığa karşı farkındalık yarattılar

İSTANBUL, (DHA) BAĞIMLILIĞA Karşı Eğitim Yardımlaşma ve Korunma Derneği (Bağ-Der) öncülüğünde düzenlenen kamu kuruluşlarında çalışanların oluşturduğu takımların katıldığı  ‘Özgür Hayatlar Farkındalık Halı Saha Futbol Turnuvası’nı Murat Kölük Devlet Hastan

26 Kasım 2018 18:08

İSTANBUL, (DHA) BAĞIMLILIĞA Karşı Eğitim Yardımlaşma ve Korunma Derneği (Bağ-Der) öncülüğünde düzenlenen kamu kuruluşlarında çalışanların oluşturduğu takımların katıldığı  ‘Özgür Hayatlar Farkındalık Halı Saha Futbol Turnuvası’nı Murat Kölük Devlet Hastanesi takımı kazandı.
Bağımlılıktan kurtulan gençler ve ailelerinin yanı sıra risk altındaki bütün genç ve ailelerinin devlet kurumlarının yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla düzenlenen 1 hafta süren turnuva çekişmeli geçti. Bağımlılıktan kurtarılan gençlere yalnız olmadıklarını hissettirerek, moral vermeyi amaçlayan turnuvaya Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, Popsav Vakfı (Sanatçılar), Ulusal-Yerel Gazeteciler, Avcılar Kulüpler Birliği Veteran ve Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi ekipleri mücadele etti. Finali Avcılar Kulüpler Birliği Veteranlar Futbol Takımı’nı yenen Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi kazandı.

Şampiyonluk kupasını Avcılar Kaymakamı Ömer Yaran oğlu Alperen Yaran ile birlikte verdi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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