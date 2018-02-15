Bağımlı gençlere hayat verecek proje

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER), madde bağımlısı veya bağımlı olmaya aday 100 genci hayata kazandırmak, iş kurmasını ve sosyal hayata entegre edilmesini sağlamak amacıyla \'Yüz Akı 100 Genç\' projesini hayata geçirdi. Belirlenecek 100 gencin, çeşitli alanlarda meslek edindirme kurslarının ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nin (OSB) destekleriyle işe yerleştirilmesi hedefleniyor.

Geçen yılın ekim ayında kurulan MASDER, ilk önemli projesi olan ve madde bağımlığı ile mücadele özellikle gençlere yeni bir hayat sunacak \'Yüz Akı 100 Genç\' projesinin tanıtım toplantısına; Saruhan Otel\'de yaptı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar, Dernek Başkanı Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili İsmail Önal, Manisa OSB Derneği Başkan Danışmanı Nihat Akyol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı\'nca desteklenen projenin tanıtım toplantısının açılışında konuyan Dernek Başkanı Şule Uygur, çağın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığın gençliği tehdit ettiğine vurgu yaptı. Bağımlılıkla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Uygur, \"Bildiğiniz gibi madde ve davranış bağımlılığı ülkemizi ve Manisamızı tehdit eder bir hal almıştır. Bağımlılıklar yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal bir sorun teşkil etmektedir. Madde kullanım yaşı 9-13 aralığına inmiş durumda. Bu sebeple konuya bir kadın, bir anne olarak hassasiyetle ve önemle yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Bağımlılık yapıcı maddeler insanın sağlığını, bağımlılık haline gelen davranışlar ise insanın boş vaktini hedef almaktadır. Bu konuda dernek olarak bir şeyler yapabilmek için bu projeyi hayata geçirdik\" diye konuştu.

\'BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR\'

MCBÜ bünyesinde kurulan Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve dernek üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci ise bağımlılıkla mücadelenin önemline dikkat çekerek, \"Bağımlılık çok geniş bir kavram. Bu ahlaki ya da iradi bir sorun değil, biyolojik bir beyin hastalığıdır. Dolayısıyla yalnızca madde değil, birçok davranışsal bağımlılıklar da mevcut. Teknoloji, internet, kumar bağımlılığı başta olmak üzere çok ciddi sorunlar yaratabilen önemli bir hastalık. Son yıllarda kaygı verecek bir artış göstermesi nedeniyle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor. Sadece belirli meslek grupların ya da kişilerin çabasıyla bu işi beceremeyiz. Bu nedenle projemize ilgili kurumlarımız destek olduğu kadar toplumun tüm kesiminden destek bekliyoruz\" dedi. Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ise derneğin başlattığı proje valilik olarak gereken tüm desteğin sağlanacağı, madde bağımlılığın sadece bir kesim değil toplumun topyekün mücadele etmesi gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

BAĞIMLI VE BAĞIMLI ADAYI 100 GENÇ SEÇİLECEK

Toplantı sonunda proje hakkında katılımcılara bilgi veren Proje Koordinatörü Derya Deniz Güven, projenin bir yıl süreceğini ve projede özellikle bağımlı olan ve bağımlılığa aday olan gençlerden seçileceğini ifade etti. Gençlerin belirlenmesi hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Alkol-Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi\'nden destek alacaklarını dile getiren Güven, \"Proje, Manisa\'da uyuşturucu konusunda sorunu olan veya potansiyel tehdit altındaki gençlerin rehabilite edilmeleri, eğitimler almalarını ve sosyal hayata entegre edilmelerini sağlayacak bir merkez kurulması amacıyla hayata geçirildi. Projenin hedefleri arasında uyuşturucu madde kullanımını azaltmak, uyuşturucu kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan gençler için rehabilitasyon ve bakım merkezi kurmak, maddeye ulaşımını ve kullananlara verdiği zararı azaltmak, katılımcıların yeteneklerinin geliştirilip, kişisel kapasitesinin artırılması ve sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması, madde kullanan gençlere güncel mesleki beceriler kazandırmak, madde kullanan gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak bulunuyor\" diye konuştu.

Güven açıklamasını son kısmında, proje Manisa OSB\'nin de destek verdiğini, proje sonunda meslek edindirme kurslarını tamamlayan gençlerin çeşitli fabrikalarda işe yerleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.



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