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BBC Türkçe

Bağdat'ta Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına karşı protesto

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı protesto edildi

18 Ekim 2016 22:33

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı protesto edildi.

Yüzlerce gösterici Bağdat'taki Türk Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, 'Irak'taki Türk askerlerinin derhal geri çekilmesini' istedi.

Irak polisi gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şii lider Pazartesi günü bu gösterinin çağrısını yapmıştı.

Türkiye ile Irak arasında bir süredir Başika'daki askeri üs nedeniyle gerilim yaşanıyor.

Türk hükümeti, askerlerin Başika'ya davet üzerine gittiğini söylüyor. Irak Başbakanı Haydar Abadi ise bunu kabul etmiyor.

Abadi, son açıklamalarında Türkiye'nin Musul Operasyonu'na katılmasına izin vermeyeceklerini de söylemişti.

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