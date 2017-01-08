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BBC Türkçe

Bağdat'ta pazara bombalı araçla saldırı: 13 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir meyve-sebze pazarına bombalı araçla düzenlenen saldırıda Reuters haber ajansına göre en az 13 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

08 Ocak 2017 15:22

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir meyve-sebze pazarına bombalı araçla düzenlenen saldırıda Reuters haber ajansına göre en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. IŞİD'e bağlı yayın organı Amaq haber ajansı, saldırıyı örgütün üstlendiğini duyurdu.

Saldırganın bombalı aracı, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Jamila bölgesinde bulunan pazar kapısına doğru sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Saad Maan, güvenlik güçlerinin şüphelendikleri araca ateş açmasının ardından sürücünün aracı patlattığını aktardı.

Amaq haber ajansı, saldırının 'toplanan Şiileri' hedeflediğini belirtti.

Bağdat'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere son zamanlarda yoğun saldırılar düzenleniyor.

2 Ocak'ta gerçekleşti.

IŞİD, özellikle ABD destekli Irak ordusunun Musul'da ilerlemesi üzerine saldırılarını artırdı.

Örgüt, ülkenin kuzeyinde ve batısında kontrolü altında tuttuğu yerlerde son zamanlarda yoğun baskı altında.

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