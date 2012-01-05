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Dünya

Bağdat'ta kanlı sabah: 21 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bomba yüklü araçla Şii mahalleleri hedef alındı. Bağdat'ın kuzeyindeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken

05 Ocak 2012 02:00


T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bomba yüklü araçla Şii mahalleleri hedef alındı. Bağdat'ın kuzeyindeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de yaralandı.
 


ntvmsnbc'nin haberine göre; Iraklı yetkililer, bugün sabah saatlerinden itibaren Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr ve Kazimiye'de meydana gelen 4 ayrı patlamada 21 kişinin öldüğünü, 57'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

İlk iki patlama Sadr mahallesinde yarım saat arayla meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen ilk patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Yol kenarında patlayan bir bombada da bir kişi yaşamını yitirdi.

Kazimiye semtinde de ilk patlamalardan 2 saat sonra iki ayrı patlama meydana geldi ve 12 kişi yaşamını yitirdi.


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