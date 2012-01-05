Bağdat'ta kanlı sabah: 21 ölü

T24 -

ntvmsnbc'nin haberine göre; Iraklı yetkililer, bugün sabah saatlerinden itibaren Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr ve Kazimiye'de meydana gelen 4 ayrı patlamada 21 kişinin öldüğünü, 57'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.İlk iki patlama Sadr mahallesinde yarım saat arayla meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen ilk patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Yol kenarında patlayan bir bombada da bir kişi yaşamını yitirdi.Kazimiye semtinde de ilk patlamalardan 2 saat sonra iki ayrı patlama meydana geldi ve 12 kişi yaşamını yitirdi.