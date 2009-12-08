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Dünya

Bağdat'ta kanlı sabah!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah bomba yüklü araçlarla bir dizi saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 127 kişi öldü, 448 kişi yaralandı.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah bomba yüklü araçlarla bir dizi saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 127 kişi öldü, 448 kişi yaralandı.


Iraklı güvenlik kaynakları saldırıların Bağdat'ın 5 ayrı bölgesinde düzenlendiğini belirtti.

Yerel saatle 10.25 ile 10.30'da meydana gelen saldırıların ilkinin, İçişleri ile Çalışma Bakanlıklarının yakınında, diğer saldırıların Mansur bölgesinde bulunan Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun önü, Kahire semtindeki Nida camisinin önü ile Şorca bölgesindeki Kışla ve Dovra semtlerinde meydana geldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini ve yaralı sayısı hakkında kesin sayı veremeyeceklerini, onlarca cesedin yanı sıra çok sayıda yaralının hastanelere getirildiğini söyledi.

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