Bağdat’ta intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cumartesi günü Şiileri hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 34 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Bağdat'ın Şaab semtinde düzenlenen saldırının hedefine ilişkin Iraklı yetkililerden iki farklı açıklama yapıldı. Açıklamalardan birinde cenaze töreni için kurulan çadırların hedef alındığı belirtildi. Diğerinde ise Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbala'da şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören sırasında, saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirdiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen IŞİD, kendisine yakın bir internet portalında, saldırının Hz.Hüseyin'i anma törenini hedef aldığını duyurdu. Ancak görgü tanıkları, saldırının cenaze törenini hedef aldığını öne sürdü. AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, saldırganın çadıra girerek üzerindeki bombayı patlattığını dile getirdi.

Sünnilerin oluşturduğu IŞİD, Şiileri inançsız olarak nitelendirerek, saldırılarında sıklıkla bu grubu hedef alıyor. Irak'ta işgal ettiği bölgeleri kaybeden IŞİD bu yıl içinde ülkede sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenledi. Temmuz ayında düzenlenen can kaybının en yoğun olduğu saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD, Irak'ın özellikle kuzeyini ve batısını kontrolü altında tutuyor. ABD, Irak ve diğer müttefik güçler Musul'u IŞİD'in elinden kurtarmak için askeri operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Musul, 2014 yılından bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

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Reuters/AFP/dpa, JD/BW