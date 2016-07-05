Bağdat'ta havalimanı yakınlarında roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, havalimanı yakınlarında kaynağı henüz belirlenemeyen 14 ayrı roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada ise Bağdat'ın batısındaki Akarkof bölgesinden Bağdat Havalimanı'na yakın Liberti Askeri Kamp'ına da 20 füze atıldığı ve sivillerin bundan etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, can kaybına dair bilgi verilmedi.