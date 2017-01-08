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Dünya

Bağdat'ta halk pazarına bombalı araç saldırısı; 10 ölü

Polis teşkilatında görevli üsteğmen, patlamada ayrıca pek çok dükkan ve araçta hasar meydana geldiğini belirtti

08 Ocak 2017 16:19

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis teşkilatında görevli üsteğmen Mueyyed el-Cuburi, yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr kentindeki "Cemile" halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade ederek, "Söz konusu saldırıda 10 sivil öldü, 18 kişi yaralandı." dedi.

Cuburi, patlamada ayrıca pek çok dükkan ve araçta hasar meydana geldiğini belirtti.

 

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