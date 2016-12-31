Bağdat'ta bombalı saldırılar: En az 21 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde peş peşe meydana gelen iki patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Çifte bombalı saldırı sabah saatlerinde araba ve makine yedek parçalarının satıldığı El-Sinak pazarında yaşandı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen örgüt olmadı.

Irak İçişleri Bakanlığı yetkilileri patlamalardan birinin intihar saldırısı olduğunu, diğerinin önceden yerleştirilmiş bir patlayıcı düzenek ile yapıldığını belirtti.

Bağdat'ta yaz aylarından bu yana sivilleri hedef alan en az 4 büyük bombalı saldırı yaşandı.

Geçen ay Bağdat'ın yakınındaki el-Hille'de Şii hacıları hedef alan saldırıda en az 77 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Irak ordusu, IŞİD'in Irak'ta 2014'te ele geçirdiği Musul'u geri almak yaptığı operasyonda kentin doğusuna yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

Ordunun Ekim ayında Musul'u IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyon, Irak askerlerinin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerine girmesi ardından yavaşlamıştı.

Ordu Musul'un doğusu ve kuzeyinin büyük oranda IŞİD'den temizlendiğini açıklamıştı.