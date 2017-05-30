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Dünya

Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 11 ölü, 50 yaralı

Saldırıyı IŞİD üstlendi

30 Mayıs 2017 11:38

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı araçla düzenlenen saldırı Karrada bölgesinde meydana geldi. Yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 11 kişi öldü en az 50 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.

IŞİD'in medya birimi Amak aracılığıyla Twitter ve Telegram hesaplarından yayınladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.

Yetkililer, saldırının ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Karrada mahallesinde meydana geldiğini söyledi. Patlamanın Ramazan ayı olması nedeniyle birçok kişinin iftarın ardından sokakta olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.

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