Bağdat'ta bombalı araçla saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Cemile adlı pazar yerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 11 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sözcüsü Saad Maan'ın verdiği bilgilere göre, bir asker şüpheli aracı fark ederek durdurmak için ateş açtı. Maan saldırganın buna rağmen araçtaki patlayıcı düzeneği ateşlemeyi başardığını kaydetti.

Bağdat'ın kuzey doğusunda yer alan ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr semti sık sık saldırıların hedefi oluyor. Semtteki Cemile adlı pazar yeri Bağdat'ın başlıca pazar yerlerinden biri. Söz konusu pazar yerine daha önce de birçok saldırı düzenlenmişti.

Son olarak Sadr semtinde 2 Ocak'ta park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının düzenlendiği sırada çok sayıda gündelikçi iş için sokakta bekliyordu. Bu saldırıyı da yine IŞİD üstlenmişti.

Irak ordusunun IŞİD’in kalelerinden sayılan Musul’da kontrolü yeniden sağlamak için başlattığı operasyon ise devam ederken, IŞİD Irak'ta sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenliyor.

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AFP/Reuters,BW/SSB