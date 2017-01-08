T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bağdat'ta bombalı araçla saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

08 Ocak 2017 15:21

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Cemile adlı pazar yerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 11 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sözcüsü Saad Maan'ın verdiği bilgilere göre, bir asker şüpheli aracı fark ederek durdurmak için ateş açtı. Maan saldırganın buna rağmen araçtaki patlayıcı düzeneği ateşlemeyi başardığını kaydetti.

Bağdat'ın kuzey doğusunda yer alan ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr semti sık sık saldırıların hedefi oluyor. Semtteki Cemile adlı pazar yeri Bağdat'ın başlıca pazar yerlerinden biri. Söz konusu pazar yerine daha önce de birçok saldırı düzenlenmişti.

Son olarak Sadr semtinde 2 Ocak'ta park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının düzenlendiği sırada çok sayıda gündelikçi iş için sokakta bekliyordu. Bu saldırıyı da yine IŞİD üstlenmişti.

Irak ordusunun IŞİD’in kalelerinden sayılan Musul’da kontrolü yeniden sağlamak için başlattığı operasyon ise devam ederken, IŞİD Irak'ta sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı düzenliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,BW/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakBağdatCemileIŞİDBakanlığıSaad MaanSadrOcakIŞİD&rsquo;inMusul&rsquo;daIŞİD IrakWelle Türkçe AFP/ReutersBW/SSB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24