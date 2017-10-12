Bağdat’ın kuzeyinde bombalı saldırı

İrfan Sapmaz, Bağdat, 11 Ekim (DHA)- Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre Bağdat’ın kuzeyinde sivil bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Irak\'taki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından aylık olarak yapılan bildiride, 196 sivilin öldüğü, Eylül ayı boyunca şiddetli ve silahlı çatışmalar nedeniyle 381 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında 10 yabancı uyruklu kişi de bulunuyor. 37 ölüm ve 157 yaralanma ile en çok etkilenen il ise Bağdat oldu. Irak hükümeti ise şu anda Anbar\'daki Rawa ve Kaim kasabalarındaki güçlere karşı savaşıyor.