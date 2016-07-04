Bağdat’a yeni güvenlik konsepti



El İbadi’nin pazar akşamı açıkladığı yeni güvenlik önlemleri arasında öncelikle sahte patlayıcı detektörlerinin kullanımının yasaklanması bulunuyor. Bir İngiliz işadamı yıllar önce Irak’a sahte patlayıcı madde detektörleri satmıştı.

Kabzası bir tabancanınkini andıran ve patlayıcı madde tespit etmeye yaradığı izlenimi uyandıran küçük bir antene sahip olan bu plastik cihazların işe yaramadığı anlaşılmasına rağmen söz konusu cihazlar, Irak’ta birçok güvenlik personeli tarafından kullanılmaya devam ediliyordu.

Mobil telefonlar yasak

Yeni güvenlik önlemleri, güvenlik personelinin kontrol noktalarında mobil telefonları kullanmasını da yasaklanıyor. Yeni önlemler ayrıca devriye uçuşlarının takviyesini, güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve kontrol noktalarının yeniden düzenlenmesini de içeriyor.

Bir intihar saldırganı pazar sabahı patlayıcı yüklü bir aracı, Bağdat’ta alış veriş yapan insan kalabalığının ortasında patlatmış ve en az 119 kişinin ölümüne 140’tan fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Yılın en kanlı saldırısı sonrasında olay yerini ziyaret eden El İbadi, öfkeli vatandaşların tepkisi ile karşılaşmıştı. Başbakan’ın konvoyuna taş atan öfkeli kalabalık başkentte daha fazla güvenlik önlemleri talep etmişti.

Saldırıyı IŞİD üstlendi. Irak ordusu yaklaşık bir hafta önce IŞİD’in kalesi sayılan Felluce’yi geri almıştı.

Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, BD/BK