Bağdat yönetimi: Yabancı askerlerin dörtte biri Irak'tan çekildi

Bağdat yönetimi geçen sene büyük çoğunluğu Amerikan olan yabancı askerlerin dörtte birinin ülkeden çekildiğini açıkladı. Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi'nin yaptığı açıklamaya göre Ocak 2018'de 11 bin olan yabancı asker sayısı aralık sonunda 8 bine düştü.

AFP’nin haberine göre, açıklama dün haftalık basın toplantısı düzenleyen Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi’den geldi. Ocak 2018’de yüzde 70’i Amerikan askeri olan 11 bin yabancı askerin ülkeden ayrıldığını açıklayan Mehdi söz konusu rakamın aralık sonunda 8 bine düştüğünü, bunların 6 binin Amerikan askeri olduğunu söyledi.

ABD destekli Irak ordusu yaklaşık üç sene süren mücadelenin ardından 2017’de IŞİD’e karşı ‘zaferi’ni ilan etmişti. 2003’de ABD Irak’ı işgal ettiği sırada ülkede 170 bin Amerikan askeri bulunuyordu.

Eski ABD başkanı Barack Obama’nın politikasıyla 2013’de ülkeden ayrılan Amerikan birlikleri, IŞİD’e karşı kurulan koalisyonda yer almak için 2014’te Irak’a geri dönmüştü.