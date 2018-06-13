Bağdat yönetimi oyları iptal etti; Peşmerge sokağa döküldü

Bağdat yönetiminin genel seçimlerde peşmerge oylarının iptal edilmesine karar verdiği Irak'ta, Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de binlerce peşmerge sokaklara döküldü.

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından çıkan tartışmalar sürerken, IKBY'nin eski başkanı Mesud Barzani'nin yayın organı Rûdaw’ın haberine göre, oyları iptal edilen peşmergeler ve Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçleri sokağa çıkarak Irak parlamentosunun kararını reddettiklerini ifade etti.

Eyleme katılan peşmergeler “Kararı verenleri kınıyoruz”, “Bu ihaneti unutmayacağız”, “6 Haziran ihanetini lanetliyoruz”, “Bu planın arkasında olanları kınıyoruz” yazılı pankart taşıdı.